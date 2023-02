Derrota en Alemania para despedir la CEV Champions League

San Cristóbal de La Laguna/ A pesar de la gran actitud sobre la pista, no fue posible. El Club Voleibol Haris de Alemania regresa sin sumar de Alemania, donde este miércoles disputó su último partido de CEV Champions League ante el segundo clasificado de la Bundesliga de voleibol. Las tinerfeñas, que llegaban al encuentro de hoy sin posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda, saltaron a la pista con la ilusión de decir adiós a la competición dando una alegría a su afición. Si la calidad del rival ya hacía intuir que sería difícil, la lesión de la líbero blanquiazul en los primeros compases del juego no mejoraba las expectativas.

Y es que nada más comenzar el primer set Juan Diego tuvo que pedir a Elena Arán que se enfundara la elástica de líbero. Patricia Llabrés caía lesionada y tenía que retirarse de la pista.Ante el desconcierto del momento y un titubeo en el juego, las locales aprovecharon la ocasión y acabaron el primer bloque con un contundente 25-8.Con el cambio de set la tónica no cambió en demasía. Las pupilas de Tore Aleksandersen querían certificar su pase a cuartos y no dudaron en salir a por todas. Con un parcial de 4-0 y muy acertadas en el saque llegaron a ponerse 10-2 nada más comenzar.En un arreón blanquiazul, el conjunto tinerfeño consiguió sumar tres puntos de golpe que parecía que le acercaban, pero un certero remate de Laura Künzler en el centro de la red daba alas al equipo local.El acierto de Belly en ataque llevó al Haris al 11-16 y obligó al técnico alemán a pedir tiempo muerto y cortar la racha. Dos puntos más tarde (11-18), lo haría Juan Diego, pero no podría evitar que el marcador acabase 25-16.Con nada que perder, las blanquiazules salieron a jugar el tercer libres de miedo, y eso pudo verse reflejado en el marcador. Las tinerfeñas comenzaron ganando 4-0 y hasta el 8-8, vimos el voleibol más disputado por parte de los dos equipos.Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el gato al agua. Los fallos en recepción y bloqueo dieron confianza al Allianza MTV Stuttgart que, con un contundente 25-15, pudo certificar su pase la siguiente ronda.Ficha técnica:

Tenerife Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Meg Wolowicz, Laura Rodwald, Hilda Gustafsson, Julie Leng-weiler, Brooke Kanas, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Elena Arán, Daysa Delgado, María Jorge, Giulia Frani

Allianza MTV Sttutgart: Britt Bongaerts, Elinne Tinnerman, María Segura, Laura Kunzler, Krystal Rivers, Roosa Koskelo (l)- Michelle Petter, María Schoelzel, Simone Lee, Barbara Wezorke, Luisa Keller, Hart Alexis.

Árbitros: Ilaria Vagni, Rogic Dejan

Sets: 25-8 (18'), 25-16 (22'), 25-15 (21').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta ronda de la CEV Champions

League disputado en el Scharrena Stuttgart ante unos 1.923 espectadores.