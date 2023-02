El Tenerife Libby's revalida el título de campeón de la Copa de la Reina

Con la prematura entrada de la veterana Helia González al campo, las amarillas recortaron distancias y obligaron, con el 20-22, a que Juan Diego García pidiera tiempo muerto. La pausa fue efectiva y el primer set cayó del lado blanquiazul (22-25)Pero la victoria no iba a ser tarea fácil. La capitana del Hidramar, Saray Manzano, sacó su látigo a pasear en el inicio del segundo bloque y puso en apuros a la defensa lagunera. De esta manera, los primeros compases fueron muy igualados, pero el saque gran canario marcó diferencias y la contienda se cerró a su favor (25-19).Esto dio confianza a las de Dreyer que, con una magnífica Ale del Burgo en la dirección del juego, se llevaron el tercer set con un contundente 25-16, a pesar de los intentos de las blanquiazules de mejorar la recepción con Nira Pérez en la pista.Parecía que el Gran Canaria tenía todo atado en el cuarto set cuando, tirando de garra y entrega, el Tenerife Libby's La Laguna, forzaba el tie-break con un set que finalizaría 27-29.Después de la hazaña, las de Juan Diego García salieron en el quinto set arrollando. Con el 0-7 en el marcador, las tinerfeñas sabían que no se podía escapar. A pesar de ello, el conjunto amarillo no quiso que la fiesta se acabara tan pronto y llevó al partido hasta el 13-15.La receptora canaria Belly Nsunguimina fue elegida MVP del encuentro tras acabar el partido con 19 puntos en su casillero.Con esta victoria, la escuadra blanquiazul vuelve a conquistar la Copa de la Reina por segundo año consecutivo y afronta con confianza el último tramo liguero.

Ficha técnica:

2 - Hidramar Gran Canaria: Sulian Matienzo, Julia de Paula, Saray Manzano, María Alejandra Álvarez del Burgo, Laura Suárez, Adriani Vilvert Alba Sánchez (l) - inicial- Helia González

3- Tenerife Libby's La Laguna: Laura Rodwald, Julie Lengweiler, Patricia Aranda, Belly Nsunguimina (MVP del encuentro) , Brooke Kanas, Meg Wolowicz, Patricia Llabrés (l) –inicial-, Nira Pérez, Elena Arán, Daysa Delgado.

Árbitros: María Gloria Souto Jiménez, Rafael González Tabares.

Sets: 22-25(25'), 25-19 (23'), 25-16 (23'), 13-15 (18')

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final de la XLVIII Copa de la Reina de voleibol, disputado en el PAV 3 Zona Esportiva Municipal Rambla del Céller Sant Cugat del Valles.

Asistieron al encuentro Manolo López, Director de Deportes del Gobierno de Canarias, Luis Yeray Gutiérrez, Alcalde de La Laguna, Pedro Martín, Presidente del Cabildo de Tenerife, Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol y Agustín Martín, presidente de la Federación Española de Voleibol.