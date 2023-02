Resultados dispares para el CD Cisneros Alter tras dos grandes partidos

El CD Cisneros Alter acabó la jornada 17 de Superliga 2 con un triunfo en casa y una derrota a domicilio. El equipo femenino compitió y, pese a ponerse por delante, cayó 3-1 ante CV Valencia. Por otra parte, el marcador final de 3-0 no refleja lo duro que fue el partido para el conjunto masculino, que se llevaron la victoria tras una remontada épica en el último set.

La mejoría del equipo femenino del Cisneros se hace notar en Valencia

Las cisneristas fueron las que empezaron mejor sobre la pista en Valencia. Jugando un muy buen ataque y especialmente acertadas en el saque, las tinerfeñas sacaron la primera ventaja del choque (6-10). Además, las insulares controlaron de maravilla los intentos de reacción local y, pese al empate a 19, no se vinieron abajo. La defensa visitante y varios puntos consecutivos de Cindy Horn ayudaron a poner el definitivo 21-25 que les dio el primer tanto.

Pese a que el segundo periodo comenzó con igualdad entre dos conjuntos en todo lo alto, Valencia tardó poco en distanciarse. Cada punto encajado fue un puñal para el Cisneros, una losa que ni los tiempos muertos de Cristian Hernández lograron subsanar. Con todo esto, un esfuerzo en los últimos instantes maquilló el resultado hasta el 25-14 y el empate a uno.

En la tercera manga, las peninsulares arrancaron con un 4-0 y, a partir de entonces, se encargaron de vivir de las rentas. Los minutos pasaron y las cisneristas hicieron la goma hasta llegar al 22-21. No obstante, las valencianas sacaron su mejor versión y se impusieron en el parcial por 25-23.

Con la mala noticia de verse por debajo pese a su esfuerzo y su buen hacer, el inicio del cuarto set no fue el idóneo para las cisneristas (9-3). Las de La Laguna no bajaron los brazos, pero su rival tampoco quitó el pie del acelerador y no tardaron en sentenciar el encuentro. Con el 25-10, CV Valencia ganó el tercer punto y, con ello, el partido.

Parciales: 21-25, 25-14, 25-23, 25-10

Un duelo igualado cae a favor del Cisneros

Desde el pitido inicial, ambos conjuntos salieron con la carne en el asador a pelear cada balón, ocasionando eso un set parejo en todo momento. Los locales amenazaron con irse de la mano de Eduardo Álvarez y Fran Rodríguez, aunque el empuje madrileño sujetó el parcial hasta un final apasionante.

Con cada punto celebrado como si fuese el último, ambas escuadras intercambiaron grandes acciones, alargando el set hasta el 32-30 que adelantó al Cisneros. Aun así, en la última jugada se tuvo que lamentar la lesión de un jugador visitante.

Lejos de posibles tendencias por cómo acabó el periodo anterior, en el segundo siguió primando la igualdad. VP Madrid siguió confiando en su bloqueo mientras que los cisneristas buscaron puntos desde el lateral. Así se volvió a llegar a un final igualado, en el, aunque que los capitalinos partieron con ventaja (22-23), los tinerfeños no se pusieron nerviosos y le dieron la vuelta para el 26-24 y el segundo punto del choque.

VP Madrid estuvo mejor sobre la cancha en la mayoría del tercer set, pero con el Cisneros siempre cerca de ellos. El marcador final puedo ser bien diferente, pues los madrileños estuvieron arriba 19-24, pero fue entonces cuando apareció la garra y el corazón de los locales.

Con cada punto conseguido, tanto los jugadores como el público presente en el pabellón fueron creyendo un poquito más, con el éxtasis cuando hicieron buena la bola para el 27-25 y culminar una remontada épica.

Con una victoria por 3-0 aunque muy peleada, el CD Cisneros Alter sigue como líder del grupo A de Superliga Masculina 2 y se llena de confianza para afrontar la última parte de la temporada.

Parciales: 32-30, 26-24, 27-25