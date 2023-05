Ángel Martel se impone en el XVII Torneo Fundación Puertos de Las Palmas en Salobre Golf

Las Palmas de Gran Canaria/ Tras tres años de ausencia del calendario golfístico grancanario, debido a la pandemia, este sábado volvió, con el gran ambiente de pasadas ediciones, el Torneo Fundación Puertos de Las Palmas, en el que Ángel Martel, con 35 puntos, se llevó de manera brillante la clasificación Scratch.

La 17ª edición de uno de los torneos insulares más 'veteranos' reunió a miembros y allegados de empresas relacionadas con la actividad portuaria, contando con la participación de más de 70 jugadores, que aprovecharon las excelentes condiciones que se dieron en el novedoso recorrido de Salobre Golf, que mezcló 9 de hoyos del Old Course, con 9 del New Course.