Miguel Viyella, tercero en Optimst C del Trofeo Fiestas de Mayo

El Club de Mar Radazul estuvo presente este fin de semana en el Trofeo Fiestas de Mayo para la clase Optimist, organizado por el Real Club Náutico de Tenerife. Se disputaron seis magnas. Miguel Villeya fue 18º, noveno en Sub 13 y tercero en Optimist C. Sus resultados parciales fueron: 17º, 14º, DNC (29º), 21º, 17º y 17º.

Julia Bazán fue 14º y quinta Sub 13W; Adán Ferrer, 19º y décimo Sub 13M; Javier Daswani, 23º y 12º Sub 13M. Tomaron parte una treintena de regatistas del club organizador y el CMR. José María Ciudad fue el entrenador de Radazul desplazado a la cita. La regata fue ganada por Carla Lorenzo, del RCNT.