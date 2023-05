Gran Canaria/ El ciclista del Euskaltel Luis Ángel Maté se hace con la victoria en la cuarta y última etapa – Janina Wüst consigue la victoria en la última jornada, pero no logra recuperar el tiempo perdido en el tercera día, finalizando segunda de la general.





La cuarta etapa, de 60 kilómetros, tenía Parque Sur Maspalomas como escenario de salida y llegada. Los cuatro primeros clasificados en la categoría masculina permanecieron juntos gran parte del día, con el madrileño Sergio Sierra tirando del grupo durante la primera mitad del recorrido. Sin embargo, a falta de 15 kilómetros para la meta, Becking y el portugués Dias del equipo Buff-Megamo, y Maté del Euskaltel consiguieron distanciarse. El malagueño fue, finalmente, el primero en cruzar la línea de meta.

Maté aseguró estar "muy contento" por su victoria. "Ha sido una etapa muy dura, con un recorrido técnico, con muchas piedras", dijo el ciclista de Euskatel, quién se mostró satisfecho por "poder seguir a estos fenómenos", refiriéndose a Becking y Dias, "y por haber conseguido mi primera victoria en una etapa de una carrera UCI en mountain bike".

Becking cruzó tercero la línea de meta a ocho segundos de Maté y cuatro de su compañero Dias, haciéndose así con la victoria en la clasificación general con un tiempo total de 6 horas, 13 minutos y 23 segundos. "Estoy muy feliz por ganar una nueva carrera, donde he competido con José y hemos disfrutado mucho de la Isla, de las bonitas montañas, los bosques, los contrastes de paisajes", declaró el neerlandés, quien ahora encara las últimas semanas de preparación de cara al Campeonato de Europa de Mountain Bike que se celebrará el próximo 11 de junio en Francia.

Janina Wüst comenzó la etapa con un único objetivo: reducir los nueve minutos que le separaban de la portuguesa Melissa Maia, líder de la general, después del pinchazo sufrido ayer en Cercados de Araña que le relegó en la clasificación. La suiza del Buff-Megamo tiró fuerte desde el primer kilómetro. "Lo he dado todo, pero eran muchos minutos", aseguró al final del día Wüst, quien finalmente se hizo con el triunfo de la etapa pero con sólo dos minutos de diferencia con Maia, que consiguió mantener el ritmo hasta los kilómetros finales cuando decidió asegurar para cruzar la línea de meta. "Es mi primera vez en Gran Canaria y realmente he disfrutado mucho, espero volver pronto", apuntó la helvética, quien se vio perjudicada en la tercera etapa por un pinchazo.

La lusa Maia reconoció estar feliz por su victoria en la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike. "Sabía que había chicas muy fuertes como Janina, que ayer tuvo un problema", dijo, para añadir que supo mantener la "paciencia" para hacerse con el primer cajón del podio y llevarse a casa además la victoria de la tercera etapa. Maia finalmente hizo un tiempo total de 7 horas, 31 minutos y 21 segundos, con Wüst segunda a 7 minutos y 8 segundos, y la rumana Manuela Muresan tercera a casi 10 minutos.

Entre los canarios, destacar las actuaciones de José María Guzmán, Juan Carlos Delgado y Blas Rivero, y entre las mujeres a la grancanaria Elisabet Breval, que consiguió el triunfo de la categoría M30 femenina, y la tinerfeña Luna Perdomo.

Guzmán también se hizo con el triunfo de la categoría M30 masculino, segundo fue Oliver Medina y tercero Airam Correo. En M40 masculino, el portugués Valerio Ferreira finalizó en la primera posición, acompañado en el podio por Juan Carlos Delgado y Néstor Rodríguez, segundo y tercero respectivamente. Entre las bicicletas eléctricas, el ganador de la etapa fue Jonay Vega, seguido de Miguel Ángel Romro y Braulio Rodríguez.

De esta forma se cierra la octava edición de la Fred. Olsen Transgrancanaria Bike, que este año estrenaba su puntuación como carrera UCI con más de 230 ciclistas que durante las cuatro etapas descubrieron espectaculares recorridos por los municipios de Telde, Valsequillo, Artenara, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana.

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de las instituciones Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, Maspalomas Costa Canaria y Ayuntamiento de Artenara. Asimismo, la carrera tiene la colaboración de las empresas Ahembo, Lorenzo González Automoción, Emicela, Fuente Umbría, Provital, Chronorace, Gofio La Piña e Inerza.

Clasificación de la cuarta etapa masculina Nacionalidad Tiempo

1º Luis Ángel Mate ESP 02:37:54

2º José Dias POR 02:37:58

3º Hans Becking HOL 02:38:02

4º Juan Carlos Delgado ESP 02:42:08

5º Sergio Sierra ESP 02:42:25

Clasificación de la cuarta etapa femenina Nacionalidad Tiempo

1º Janina Wüst SUI 02:56:53

2º Melissa Maia POR 02:58:58

3º Manuela Muresan RUM 03:04:37

4º Celina Carpinteiro POR 03:15:55

5º Naima Madlen ALE 03:27:22

Clasificación general masculina Nacionalidad Tiempo

1º Hans Becking HOL 06:13:23

2º José Días POR 06:15:11

3º Luis Ángel Maté ESP 06:22:06

4º Sergio Sierra ESP 06:32:10

5º Valerio Ferreira POR 06:47:05

Clasificación general femenina Nacionalidad Tiempo

1º Melissa Maia POR 07:31:21

2º Janina Wüst SUI 07:38:29

3º Manuela Muresan RUM 07:41:14

4º Celina Carpinteiro POR 08:07:05

5º Naima Madlen ALE 08:36:21