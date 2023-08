Turismo de Gran Canaria, patrocinador oficial del Norwich City Football Club

En el acto estuvieron presentes el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; el director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo; y el director comercial y de Marketing del Norwich City Football Club; Sam Jeffrey.

Carlos Álamo destacó que este convenio es "una gran oportunidad para impactar en un mercado estratégico para Canarias y Gran Canaria en particular. Vamos a entrar en millones de hogares de turistas potenciales a través del deporte". Además, señaló que este acuerdo entre Turismo de Gran Canaria, UD Las Palmas y el Norwich City "es un paso decidido para poner en valor al cliente británico e intentar sacar, también, el máximo rendimiento a las 20 ciudades que están conectadas con Gran Canaria". Prueba de ello son "los más de 426.000 turistas que han llegado en el primer semestre de 2023. Nunca habíamos tenido tantos turistas británicos y esperamos que este tipo de acuerdos nos ayude a mejorar la ocupación prevista para agosto y septiembre ".

"Este acuerdo se engloba en un convenio mayor en el que estamos trabajando junto a la UD Las Palmas", indicó el consejero de Turismo, quién resaltó que "este acuerdo se trata de una campaña de promoción potente para Gran Canaria, que esperamos nos ayude a fortalecernos y seguir creciendo en uno de los principales mercados de las Islas Canarias".

Sam Jeffrey, por su parte, agradeció que Turismo de Gran Canaria se convierta en uno de los partners del Norwich City. "Estamos encantados de estar en Canarias y en Gran Canaria, la mejor Isla", indicó el director comercial del club británico, quien explicó que para el Norwich "los valores de comunicación son muy importantes y lo que queremos reflejar se asemeja mucho a lo implantado por la UD Las Palmas. Intentamos acercarnos a la comunidad y tratamos de mejorar la relación con los fans y los partners, por lo que agradecemos que Turismo de Gran Canaria se convierta en uno de nuestros mejores patrocinadores". En este sentido, señaló que "no hacemos un partnership con cualquiera, ya que para nosotros es muy importante resaltar los valores".

"El logo Gran Canaria ya está en nuestra camiseta y el primer gol de la temporada ya lo hemos celebrado con el logotipo. Realizaremos otras acciones y campañas para promocionar la imagen de la Isla y utilizaremos a nuestros jugadores para que nos ayuden a expandir su imagen en sus países de origen", apostilló Jefffrey.

Patricio Viñayo, alabó la visión de Turismo de Gran Canaria y la rapidez con la que se ha suscrito este acuerdo con el Norwich City. "Este es el inicio de una bella historia y con esta unión seguro que vamos a consolidar un gran crecimiento", indicó el director general de la UD Las Palmas, quien explicó que con acuerdos como éste "estamos dando pequeños pasos pero contundentes en nuestra internacionalización". Además, resaltó que "trabajamos para que, a pesar de nuestra humildad y ser recién llegados en Primera División, podamos situar a la UD Las Palmas al servicio de la Isla, ya que nuestro equipo debe ser visto como un motor dinamizador de la marca Gran Canaria".

Con este convenio de colaboración, Turismo de Gran Canaria se convierte en el principal socio del club londinense y consigue que se luzca en las camisetas del primer equipo masculino la imagen de Gran Canaria. Además, el equipo británico se compromete a difundir producciones audiovisuales y publicidades durante las retransmisiones televisadas y no televisadas de los partidos de fútbol que juegue el Norwich City como equipo local, un importante alcance en los canales de la entidad londinense, lo que representará una excelente campaña de promoción para Gran Canaria como destino turístico en Reino Unido y en Europa, mostrando las muchas posibilidades que tiene la Isla para disfrutar de unas perfectas vacaciones en familia y evidenciando las virtudes de la misma para la práctica deportiva.

Se llevará a cabo, asimismo, una amplia campaña en las redes sociales a través de los canales del Club vinculados a los propios canales de Gran Canaria y se realizarán una serie de contenidos digitales cada temporada, con el título Getting to Know Gran Canaria (Conociendo a Gran Canaria); y el merchandising del club tendrá que llevar impreso el logotipo de Gran Canaria, entre otras acciones. Igualmente, gracias a este convenio el Norwich City podrá visitar anualmente Gran Canaria para jugar un partido amistoso con la UD Las Palmas, se podrá concentrar en la Isla o contar con un programa de desarrollo de la Academia que posee el propio club, a través de la cual se fomenta el intercambio de conocimientos, nuevas experiencias en las áreas del fútbol base, o la realización de campus bilingües, que sin duda serán activaciones para los fans de ambos equipos.