Carlos Jorge y Sergio Marrero imponen su Porsche en el Rally Ciudad de Telde

Aunque el 47 Rallye Ciudad de Telde se vio obligado a modificar su fecha inicial debido a las altas temperaturas registradas a finales del pasado mes de agosto, los miembros del equipo Digital Fone Competición mantuvieron su compromiso con la prueba grancanaria y no dejaron pasar la oportunidad de rodar a un par de semanas de su próximo compromiso en el certamen nacional de rallyes para vehículos históricos.

En la primera sección, aunque la confianza en el comportamiento del Porsche 911 RS 3.0 no había alcanzado su máximo apogeo, Carlos Jorge y Sergio Marrero se instalaban en las primeras posiciones, las cuales estaban conformadas por un margen corto entre cada uno de los favoritos.

La repetición de los tramos seguía ubicando a los tinerfeños en la pelea por una victoria valiosa en términos de rendimiento. En cualquier caso, para Jorge y Marrero no estaba siendo fácil, entre otras cosas, percibían que el coche no empujaba igual en el tramo de mayor altitud de esta edición de la prueba grancanaria, un mal que, de algún modo, pueden acusar los vehículos con motor atmosférico.

En la última sección, con algún abandono de los rivales, la consistencia de los tinerfeños y la fiabilidad del 911 RS 3.0, lograron reeditar en Telde una victoria regional en media alta que, ya en el pasado, les proporcionó dos títulos regionales de la categoría. Sin duda, un test valioso con cerca de 100 kilómetros de rodaje que bien valen su peso en oro.

"Objetivo cumplido", así expresó Carlos Jorge sus sensaciones a su llegada a la meta final. "No empezamos con las mejores sensaciones, pero el grupo de cabeza era compacto en los primeros compases. No nos desanimamos y seguimos haciendo nuestra carrera y al final ha sido un día genial coronado con una victoria, que siempre sabe bien", reconoció el de Digital Fone Competición. "El objetivo de competir en Telde no era otro que preparar la recta final del CERVH y el resultado y las sensaciones han sido buenas; toca pensar en la próxima cita en la península", selló el tinerfeño.

Las próximas semanas serán claves para el equipo Digital Fone Competición, con una visita más a tierras peninsulares y el colofón al proyecto nacional, en Tenerife, a finales del mes de octubre. En juego, la lucha por el podio.