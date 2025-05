Jan Černý y Jan Hloušek se suben al podio en el 34 Rally Villa de Adeje

Jan Černý y Jan Hloušek han completado un excelente 34 Rally Villa de Adeje. Como en el Jänner Rally (Austria) y en el Rally Monte-Carlo, los de Costa Adeje Tenerife Sur y Ángel Bello Motorsport han vuelto a saborear un podio esta temporada, en este caso, en una prueba de carácter nacional y regional en la que han disfrutado a los mandos de su Citroën C3 Rally2.

Con ánimos renovados a los mandos de su vehículo, Jan Černý se situó en todo momento en el grupo de cabeza de este Rally Villa de Adeje. Más incisivo desde el propio shakedown celebrado a mediados de la jornada del viernes, el piloto afincado en el sur de Tenerife mostraba su candidatura a las primeras posiciones.

La pareja checa se encargó de demostrarlo en los primeros tramos, los dos diurnos y los dos nocturnos de la etapa del viernes. Desde ese preciso instante, Černý y Hloušek se situaron en un segundo lugar del campeonato canario que ya no iban a abandonar hasta el final.

A pesar de estar las posiciones medianamente establecidas al inicio del segundo día, los del Citroën C3 Rally2 encararon una etapa del sábado marcada por unas temperaturas relativamente más altas que en la jornada anterior. A pesar de ello, los de Costa Adeje Tenerife Sur y Ángel Bello Motorsport mejoraron en la repetición de los tramos, un ritmo que les permitió consolidar al término del rally una meritoria segunda posición en el certamen regional, tercera en términos globales si se considerase la clasificación nacional.

"No estoy del todo feliz porque quería luchar por la victoria, pero sí nos hemos mostrado mucho más rápido", destacó Jan Černý tras finalizar su actuación en Adeje. "La segunda plaza en el campeonato regional es muy buena; me gustaría tener la oportunidad de volver para luchar por la victoria. Ha sido un rally precioso, con unos tramos espectaculares y una meteorología inmejorable", reconoció el de Costa Adeje Tenerife Sur y Ángel Bello Motorsport. "He intentado dar algo de espectáculo al público, me han apoyado muchísimo durante estas semanas. Lo agradezco mucho", declaró.

Con esta participación en el 34 Rally Villa de Adeje, Jan Černý y Jan Hloušek han completado un intenso mes en Canarias, con participaciones en el Rally Norte, el Rally Islas Canarias del Campeonato del Mundo y el Rally Villa de Adeje de este fin de semana. La pareja de origen checo ha completado esta fase de la temporada recibiendo el cariño de los aficionados de toda Canarias.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de Costa Adeje Tenerife Sur, Ángel Bello Motorsport, di Andrea Lupo, Interaction Spies Hecker, Citroën Auto-Laca Canarias, FBL Front Brake Light, Auto Černý, Proresta, GoodCase, InterCars, CHOOLIGAN, K4Rally y KD.