Con mucho tacto, la pareja Ramos-Batista trató de entender el comportamiento del Mitsubishi Lancer Evo VIII sobre su nuevo calzado, pero un trompo en el segundo tramo cronometrado les alejaba a más de 20 segundos de la cabeza. Después de tres especiales se encontraban en la segunda plaza a 24,5 segundos de la cabeza, pero a partir de la segunda pasada por el tramo más largo del Rallye Villa de Santa Brígida, 'Llanos de María Rivera – Pino Santo – Los Tilos', la situación cambió.

Un soberbio scratch por parte del equipo apoyado por Suministros Santana Domínguez, ElectroMarket, Escamilla, Desguace El Cruce, Comercial SanRob, Taller Sur4, Adrián Automoción, Autobuses Moreno, Grúas Arguineguín, YHM Motorsport y MotorADiario.com, devolvía al equipo a la pelea por la victoria al instalarse a un segundo de los líderes.

Montando neumáticos nuevos para la sección final, igualaban el crono de sus rivales directos un tramo después, por lo que la última pasada por los 15 kilómetros de 'Llanos de María Rivera' serían claves. En ese escenario, Ramos-Batista se entregaron al máximo para batir a sus adversarios por un margen superior a los diez segundos. De ese modo, y tras pasar la meta de la última especial, firmaron su primera victoria en Santa Brígida por 8,2 segundos.

"Al final hemos atacado, no lo puedo negar", reconoció Domingo Ramos al llegar al podio final. "El año no ha podido empezar mejor para nosotros; es nuestra primera victoria en el Rallye Santa Brígida y empezamos liderando el campeonato, lo que es sin duda la mejor noticia para defender el título", aseguró el del Mitsubishi Lancer Evo VIII. "El objetivo era probar los nuevos neumáticos y adaptarnos al nuevo copiloto; lo segundo estaba seguro que iba a ir bien y lo primero me ha dejado más que satisfecho", reconoció. "Le hemos cogido rápido el feeling al neumático, aunque seguramente tenemos mucho margen de mejora", explicó el primer líder del Campeonato de Las Palmas de Rallyes, que volverá al ataque junto a José Batista con motivo del Rallye Ciudad de Telde, que se celebrará la primera semana del mes de abril.