Santi Concepción Jr se sube al podio en la prueba celebrada en Tenerife

En Canarias con un FA Kart y un motor Rotax, el de la isla de La Palma estaba encuadrado en la categoría Senior. Si bien era un fin de semana destinado a permanecer activo de cara al Campeonato de España de Karting, el gen competitivo del piloto del Team Concepción le obligaba a pelear por las posiciones de cabeza.

Con lo que no contaba era con un motor perezoso que iba a condicionar su actuación. Una fuga por el pistón le restaba prestaciones, por lo que el piloto de Los Llanos de Aridane iba a tener que tirar de épica e inteligencia para lograr colarse entre los de cabeza.

En cualquier caso, la crono oficial no le hacía albergar muchas esperanzas, ya que apenas podía firmar el quinto mejor tiempo. Sin arrojar la toalla, y tirando de madurez, Santir Jr aprovechó la salida y los rebufos para escalar posiciones, acabando la primera carrera en el podio, no sin antes hacer todo lo que estaba en su mano para amarrar el tercer lugar.

Desde ese lugar iba a partir en la segunda carrera, una sesión que llegó a liderar en los primeros metros, pero que una bandera amarilla le impidió engancharse a la pelea cuando ya era segundo, plaza que logró sellar para, finalmente, ser tercero en cómputos generales.

"Ha sido una carrera diferente, es decir, en lugar de correr y atacar me he visto obligado a defenderme y a tapar huecos porque nuestro motor no empujaba más debido a la fuga que presentaba en el pistón", destacó nada más finalizar el piloto del equipo con base en el municipio de El Paso. "Es otra forma de competir y también se aprenden otros aspectos, así que hay que sacar el lado positivo de todo ello", apuntó. En lo deportivo, subrayó que "para subir al podio fueron claves ambas salidas, en ellas aprovechamos los rebufos y que el grupo no se había estirado".

Santi Concepción Jr, después de este fin de semana en Tenerife, volverá a ponerse en modo Campeonato de España de Karting, que a mediados de octubre celebrará su tercera y cuarta carrera en Chiva.

Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de El Paso, Circuito de Maspalomas y Sponsoring Car, así como a Kart Republic, Team Evolution y Grice Racing Engines.