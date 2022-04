Primeros puntos de la temporada para los grancanarios Raúl Quesada y Dani Sosa

Raúl Quesada y Dani Sosa iniciaron su programa en la Copa Suzuki Swift sumando los primeros puntos de la temporada tras cubrir de principio a fin un Rallye do Cocido que puso a prueba su capacidad de resistencia. Después de 11 tramos cronometrados que se caracterizaron por su estado resbaladizo, los grancanarios se traen para casa una valiosa experiencia de cara al resto de la temporada en este certamen monomarca.

Gran Canaria/ Quesada y Sosa se estrenaron en la Copa Suzuki Swift en tierras gallegas con motivo de un difícil Rallye do Cocido. Un trompo y un toque en los primeros compases de la prueba les hizo perder tiempo, pero con el paso de los kilómetros fueron tomando confianza y escalaron hasta la séptima posición final.

Las cosas no empezaron del todo bien. La toma de contacto en el shakedown celebrado el viernes ya evidenciaba que el grip podía provocar algún que otro susto. Y así sucedió en los primeros compases, primero con un trompo y posteriormente con una salida en uno de los cruces que, además de la carrocería, dañaba una horquilla delantera.

Afortunadamente, Quesada y Sosa podían seguir en carrera para intentar hacerse con uno de los objetivos por los que habían viajado a Galicia: sumar puntos. A partir de ahí, y tras sacudirse el polvo, el piloto de Valleseco empezó a asentarse y la meta del top ten comenzaba a tomar forma. Ese esfuerzo tuvo recompensa y después de numerosos bailes en la recta final del Rallye do Cocido los grancanarios sellaron una meritoria séptima posición en la Copa Suzuki Swift.

"Ha sido uno de los rallyes más difíciles que he hecho en mi vida", subrayó el piloto de Valleseco. "Las condiciones de los tramos han sido muy delicadas y eso hizo que nos costase al inicio, donde sufrimos un trompo y una salida de carretera", recordó. "A partir de ahí teníamos claro que había que acabar la carrera y sumar puntos, sobre todo porque la próxima cita es en casa. Nos llevamos una importante experiencia, no siempre tenemos la oportunidad de rodar en unos tramos tan resbaladizos, además de que vamos acumulando kilómetros con un Suzuki Swift muy diferente a lo que he pilotado estos últimos años", subrayó el grancanario.

Raúl Quesada y Dani Sosa tendrán un breve descanso, justo hasta que llegue el Rallye Islas Canarias, la primera cita internacional de la temporada que se celebrará en la isla de Gran Canaria del 12 al 14 de mayo.

Raúl Quesada cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Repuestos Doral, KayCar Cars online, Ayuntamiento de Valleseco, Panadería y Pastelería La Madera, Cultivo de Flores Fina, Restaurante Hermanos Santana y Mecánica Soto.