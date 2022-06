Primer podio de la temporada para el equipo Las Torres Automoción

El equipo Las Torres Automoción, con Sebastián y Adrián Gil, cuajó un productivo Rallye Isla de Gran Canaria. La pareja del Renault Clio Rally5 entendió a la perfección el desarrollo de esta segunda prueba de la temporada y ha vuelto a sumar unos puntos importantes, los de la tercera posición, en la Clio Trophy Canarias.

Los grancanarios empezaron en la cuarta posición, a escasas décimas del podio, justo antes de que la mañana del sábado amaneciese con lluvia y niebla en las dos primeras especiales. En ellos, la pareja del Renault Clio Rally5 marcó un quinto y un tercer mejor tiempo, respectivamente, escalando ya a posiciones de podio, subiendo un peldaño más en el último tramo de la primera sección del sábado.

Los hermanos Gil aguantaron en esa posición durante cuatro tramos más, gracias a un trabajo encomiable. Desafortunadamente para ellos, su rival les superó a dos tramos del final, acabando finalmente en la tercera plaza del podio a sólo 5,2 segundos del cajón superior.

"Estamos más que satisfechos. Pensábamos luchar por un top five y nos hemos visto peleando por el segundo puesto; no podemos pedir más", dijo el piloto grancanario nada más finalizar. "Gracias al equipo, han hecho un trabajo espectacular y el coche no ha dado el más mínimo problema", indicó. "Hemos sumado unos puntos muy buenos para la Clio Trophy Canarias y vamos a tratar de seguir mejorando en las próximas citas", subrayó.

El equipo Las Torres Automoción volvió a asistir a Alberto Monzón-Taydía Santana. Los grancanarios acabaron en la tercera posición de la DISA Orvecame Rally Cup, logrando unos puntos que les permite mantener el liderato del certamen después de las dos primeras pruebas de la temporada.

El equipo Las Torres Automoción cuenta con el apoyo de Mamá Beauty Care, Panificadora y Pastelería La Madera, Darque Car, Mondo Canarias, ComprarCasa Siete Palmas, Transportes Rosario G.P. y Medifer Taller de Chapa y Pintura.