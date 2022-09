Épico podio de Miguel Suárez-Eduardo González en el Rally La Palma Isla Bonita

Suárez-González empezaron con buen tono en la jornada del viernes, pero después del inicio un trompo en una zona delicada les alejaba del primer puesto. Se iban a la cama con una sensación agridulce, pero tirando de orgullo en la mañana del sábado redujeron de manera clara la diferencia respecto a los líderes. A medida que avanzaba la prueba se iban aproximando a su objetivo, que no era otro que luchar por el triunfo ante sus enfervorecidos aficionados.

Con dos tramos para acabar, y con poco más de cinco segundos de gap, la idea estaba clara: atacar. Pero en ese lance, Miguel Suárez y Eduardo González dañaban el puente trasero del Citroën C3 Rally2, cediendo unos segundos que les apartaba de una lucha, hasta entonces, vibrante. Con los daños mencionados, aseguraron la segunda plaza y sus correspondientes puntos para intentar seguir peleando por el título.

Por otro lado, Joel Triana y Domingo Hernández fueron de menos a más con el Peugeot 208 Rally4 de Sports & You Canarias. En el primer y tercer tramo del viernes sufrieron en algunos cruces, pero a medida que iban acumulando kilómetros fueron encontrándose cada vez más cómodos. A pesar de una penalización de dos minutos, sellaron el puesto 15 de la general.

"Ha sido un fin de semana apasionante", reconoció Emma Falcón. "Miguel y Edu siguen al alza en cuanto a prestaciones a bordo del Citroën C3 Rally2, y eso nos ilusiona a todos", reconoció la responsable de Sports & You Canarias. "A veces la suerte no está de tu lado, pero estoy segura que pronto van a sumar su primer triunfo con nosotros", expresó. Por último, felicitó a Joel y Domingo, "han ido evolucionando de una manera muy positiva en un rally que no ha sido sencillo".

Sports & You Canarias no se va a tomar un respiro, y es que en pocos días volverán a estar dando cobertura a sus equipos con motivo del Rallye Villa de Teror.