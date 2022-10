Sports & You Canarias repite podio en el Campeonato de Canarias de Rallies

El Rally Isla Tenerife, quinta cita del Campeonato de Canarias, ha dejado un nuevo y brillante resultado para los integrantes de la familia Sports & You Canarias. Sergio Fuentes-Jair Ghuneim y José Bello-Cristian González, con Citroën C3 Rally2 y Peugeot 208 Rally4, respectivamente, disfrutaron de un sensacional fin de semana en el que, además, bordaron con su actuación un gran resultado.

Fuentes-Ghuneim fueron la sorpresa de la prueba desde el mismo momento de la publicación de la lista de inscritos. El piloto tinerfeño, después de culminar su temporada en el Campeonato de Europa, decidió debutar en el Rally Isla Tenerife con un Citroën C3 Rally2 del equipo Sports & You Canarias. Segundo desde el primer tramo cronometrado, demostró su capacidad a la hora de adaptarse a un vehículo nuevo para él, confirmando al final de la prueba el mejor resultado deportivo para ambos con la segunda posición en esta cita de carácter regional.

Para cerrar un excelente fin de semana para Sports & You Canarias, José Bello y Cristian González también completaron su debut con el equipo con una fenomenal décima posición de la general. De hecho, la pareja tinerfeña acabó entremezclándose con algunos de los habituales de la DISA Orvecame Rally Cup, a pesar de ser el 'Isla Tenerife' su primera experiencia con un Peugeot 208 Rally4.

"Quiero felicitar a todos los que conforman Sports & You Canarias. Una semana más demostramos ser un equipo profesional con capacidad para dar cobertura a los equipos más exigentes y, al mismo tiempo, lograr grandes resultados", reconocía Emma Falcón al acabar la prueba. "Sergio Fuentes y Jair Ghuneim han demostrado una sorprendente capacidad de adaptación al Citroën C3 Rally2, y no solo por el resultado final, desde el principio fueron incrementando su ritmo y confianza", valoró la responsable del equipo. "José Bello y Cristian González tenían una gran oportunidad de medirse a otros equipos en igualdad de condiciones, y lo cierto es que saldaron su actuación con buena nota, así que el fin de semana no puede ser más positivo para nosotros", apuntó la directora de Sports & You Canarias.

Así concluye esta nueva visita a la isla de Tenerife. Después de este doble resultado en el top ten del Rally Isla Tenerife, Sports & You Canarias dirige su mirada hacia Gran Canaria, y es que la próxima semana se disputará el Rally de Maspalomas.