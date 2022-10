Los tinerfeños llegaban a esta prueba después de una breve toma de contacto al volante del Citroën C3 Rally2 de Sports & You Canarias. Por ello, Fuentes y Ghuneim iban a partir con el deseo de ampliar su experiencia en la nueva categoría. Sin embargo, sorprendieron con el segundo mejor tiempo en la primera prueba especial, acabando en esa posición al término de la primera jornada.

En la segunda etapa, la definitiva, más larga y decisiva, del 'Isla Tenerife', sus rivales atacaron, pero el piloto de Candelaria lograba mejorar notablemente en las repeticiones de los tramos, por lo que poco a poco, y ante el devenir de la prueba, fue acomodándose en una segunda posición que iba a hacer suya de manera definitiva. Así llegaba a Santa Cruz de Tenerife, con Jair Ghuneim a su derecha y ambos celebrando un resultado que difícilmente olvidarán, además de haber sumado sus primeros puntos en un TC Plus.

"Aún no me lo creo", reconocía el de MotorValle Rallye Team. "La experiencia con Sports & You Canarias ha sido fantástica y a ello ha acompañado un rallye y un resultado que no esperábamos antes de empezar", aseguraba el de Candelaria. "Nos encontramos muy cómodos desde el inicio y a partir de ahí las sensaciones han sido cada vez mejores", añadió, para despedirse con un mensaje de agradecimiento: "gracias a todos por el apoyo, ha sido un fin de semana que no olvidaremos".

El equipo MotorValle Rallye Team cuenta con el apoyo de AutoGas MotorValle, 4T Motor, Comercial Abona, Vadebicis, Repuestos Rosado, Autos 3 de Mayo, Healt Space, Ferretería y Prefabricados Araya, Ayuntamiento de Candelaria y la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife.