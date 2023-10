Tenerife muestra en la primera jornada de San Sebastián Gastronomika la excelencia de sus productos y vinos

Tenerife/ El vicepresidente Lope Afonso destaca la gran acogida q ue está teniendo, entre los visitantes de la feria, el stand de Turismo de Tenerife.

Tenerife, uno de los patrocinadores oficiales de San Sebastian Gastronomika 2023, ha vuelto a ser, hoy lunes, primer día del congreso en su 25 aniversario, el lugar de encuentro del evento para chefs, profesionales y periodistas nacionales e internacionales, gracias a su gran stand-restaurante de 200 metros cuadrados en el que desarrollará hasta el miércoles su completo programa de actividades centradas en los productos de su gastronomía y vinos.



Los desayunos, almuerzos, meriendas, mesa redondas y talleres han sumergido a los visitantes en el primero de los territorios protegidos de la Isla y a su gastronomía sostenible: el Parque Nacional del Teide y sus dos valles. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, muestra su satisfacción "por la acogida que estamos registrando entre los visitantes a este stand de Turismo de Tenerife en Gastronomika, en el caso de hoy, poniendo por delante a nuestro Teide y a todas las variedades que nos ofrecen los productos, el carácter y la esencia de nuestra tierra. Ello nos da pie para una amplia programación con referencias a productos de una y otra vertiente de la isla, a maridar tradición con vanguardia, algo que está haciendo las delicias de todos los que están visitando del stand de Tenerife". Afonso añade que, "con la presencia en eventos como este, se pone de manifiesto que diversificar nuestra estrategia turística a través de la gastronomía se ha revelado como un factor de éxito. Tenemos que profundizar en él y dar pie a que, en los próximos años, Tenerife sea referencia de la gastronomía en Canarias; y este es un objetivo por el que continuaremos trabajando en los próximos años".

El consejero de Sector Primario, Valentín González, comparte la satisfacción por los resultados de esta primera jornada en San Sebastian Gastronomika. "Ha sido espectacular porque hemos sido capaces de trasladar a aquellos que nos están visitando en nuestro stand una experiencia única, a través de un denominador común que es nuestra gastronomía y nuestros productos de cercanía. Se trata de que esa experiencia se guíe a través de unos espacios, hoy del Parque Nacional del Teide, pero tendremos jornadas dedicadas a los parques rurales de Teno y Anaga, y que definen nuestro territorio y nuestra gastronomía". González añade que la presencia en San Sebastián "busca, desde nuestro sector, que nuestros productos se proyecten hacia fuera, que se visibilicen, unos productos que destacan por su calidad, por el propio territorio, con unos sabores y unas texturas que son diferentes. Pretendemos también, y especialmente, visibilizar el trabajo de nuestros ganaderos, agricultores, pescadores...Queremos, en definitiva, poner en valor ese trabajo y esfuerzo diario y proyectarlo en un escenario único como es San Sebastian Gastronomika en este 25 aniversario".

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, explica, que "la propuesta de Tenerife ha sido muy bien acogida por revalorizar nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro mar, nuestros productos de la tierra, en definitiva, nuestra autenticidad. El hecho de relacionar nuestros parques naturales con la gastronomía, el turismo sostenible y la economía circular, con el uso de los recursos y los productos locales, que los distingue y hace únicos, es la combinación perfecta para que puedan degustar Tenerife en toda su esencia y hace que la valoración de los ha asistentes en la jornada de hoy haya sido fantástica". Melwani añade que "este es el ejemplo de que Tenerife se consolida como un destino gastronómico de nivel, y que el trinomio gastronomía, turismo y agricultura es uno de los valores para ampliar y diversificar la oferta turística, que además nos permitirá atraer nuevos visitantes, ya que el viajero, en su motivación, busca experimentar la autenticidad del destino, y la gastronomía es clave en ello. Todo esto es gracias al gran equipo de profesionales de la isla que nos acampañan".

La gastronomía sostenible del Teide y sus dos valles

La jornada inaugural, con lleno absoluto, se inició con el desayuno "Tenerife, un destino a la altura del Teide". Los asistentes disfrutaron de un menú creado por Rafael de León, del Iberostar Grand El Mirador: Infusión de aromáticas locales; brioche con confitura de tomate y butifarra de cherne; gofre de batata y plátano con chutney de mango y gelée de papaya; bombón de cochino relleno de aguacate; y torrija de mosto caramelizada con sopa de ACE

Al mediodía tuvo lugar la mesa redonda "Los grandes valles de Tenerife: tan iguales y distintos", que fue seguida por un cromático taller sobre "El plátano de Canarias, mucho más que una seña de identidad", con cata gastronómica diseñada por la chef Diana Marcelino (El secreto de Chimiche) de las variedades Cavendish, plátano rojo, topocho, macho, mayero y remate con el licor de plátano de La Vieja Licorería.

El almuerzo, "El abrazo del Teide", preparado por el chef Juan Carlos Clemente, fue un viaje organoléptico de mucha altura: azucena negra con polvo de mojo; ensaladilla de peluca con pescado azul; bonita ojo de perdiz con pescado local, escabeche de parchita y pan de mojo; vieja curada en sal, aguacate asado, cilantro y lima; pescado de lonja asado en hoja de plátano con vinagreta de lapas; panceta de cochino negro a BT con mojo de chocolate ahumado y parmentier de batata; abra asada con cilantro, cebolla roja y pimienta picante sobre escacho de azucena blanca; y texturas de plátano.

En cuanto a los vinos, otro gran festival: Los Loros Vijariego Blanco, blanco barrica, Bodega El Borujo – D.O Valle de Güímar; Calius Vijariego Negro 2022, tinto barrica, Bodegas CHP -D.O Valle de Güímar; 300 Líos Albillo Criollo 2021, blanco barrica sobre lías, Bodega 300 Líos Volcanic Grapes-DO Valle de La Orotava; y Araucaria Tinto Crianza 2020, tinto crianza, Bodega La Araucaria--DO Valle de La Orotava.

La merienda corrió a cargo de Judith Hernández del IES Punta Larga: Quesos artesanos de leche cruda (Quesería Naturteno: semicurado de cabra ahumado; Quesería 5senti2: semicurado cabra-oveja de pasta no pensada; Quesería Cunygan: curado cabra; Quesería Fuente de la Tosca: queso de cabra- cuajo vegetal; Quesería Granja Ara: Penicilium Roqueforti-"Special moon" y Penicilium candidum- "El minero"), texturas de manzana de la isla, miel multifloral de costa, pella de gofio, pan de trigo barbilla y, claro, Vinos de Tenerife: Engazo Familia Tafuriaste, blanco barrica, Bodega Tafuriaste --DO Valle de La Orotava; Tágara Blanco Seco, blanco seco, Bodegas Insulares de Tenerife --DO Ycoden-Daute-Isora; y Trevejos Brut Nature, blanco espumoso, Bodega Altos de Trevejos--DO Abona.

Gran Cata de Vinos de Tenerife

Además de todo ello, hoy lunes ha sido el gran día de los Vinos de Tenerife. Por un lado, y durante todo el día, en el Túnel de los Vinos de Tenerife, anexo al stand, completamente rediseñado y mucho más cómodo para la atención personalizada por parte de sumilleres y enólogos de las seis DO de la isla; por el otro, en la gran cata magistral que se realizó, con la sala 10 completamente llena (XX participantes), dirigida por el conocido periodista especializado de El país, Carlos Delgado, bajo el título de "Vergel entre volcanes".

Ahí se pudieron catar joyas como Testamento Malvasía Aromática Fermentado en Barrica (Abona); Tajinaste Blanco Seco Ecológico (Islas Canarias); Magma de Cráter (Tacoronte-Acentejo); Brumas de Ayosa Marmajuelo (Valle de Güímar:); Suertes del Marqués Vidueño (Valle de La Orotava); e Ígneos Orígenes Vijariego Negro (Ycoden-Daute-Isora).