Cinco establecimientos de restauración y hostelería presentarán en Gastrosur menús elaborados con producto local

El evento, que está coorganizado por el Gobierno de Canarias, a través de Promotur y GMR Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuenta también con el apoyo de Cajasiete y Sermugran.

El presidente del CEST, Javier Cabrera, explica que "no solo es una manera de dar a conocer, aún más, estos establecimientos, que ya son referentes de la gastronomía del sur, y ser un impulso para la restauración y la hostelería de sur, sino que es una ocasión perfecta para generar relaciones comerciales entre ambos sectores y alcanzar, juntos, la calidad que caracteriza a la gastronomía canaria".

Para Cabrera, "reunir a cinco grandes establecimientos de primer nivel en un encuentro de este tipo, no solo habla bien del evento, sino que es una muestra del valor que se da a los productores locales y sus productos por parte de la restauración".

La degustación estará acompañada por una oferta de bebidas que correrán a cargo de las marcas Blend And Coffee Roasters, Heineken, Coca Cola y Cerveza artesanal Agüita.

Sobre Gastrosur

La sexta edición del Encuentro del Sector Primario y la Restauración Gastrosur 2023 con el objetivo de hacer avanzar ambos sectores a través de la innovación y la digitalización. El acceso será gratuito previa inscripción a través del email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Este evento, que pretende acercar el producto kilómetro cero a hoteles y restaurantes de la comarca, es abierto al público y contará con un mercadillo en el que se podrá acceder a productos de cercanía, conociendo personalmente a los productores. Todo ello, junto a la presencia de numerosos profesionales del turismo y la restauración, permitirá a los empresarios del sector primario generar nuevos canales de venta.

Asimismo, varios de los principales negocios de restauración y hostelería del sur de Tenerife ofrecerán una degustación de menús elaborados con producto local, dando a mostrar tanto el nivel de los platos, como la calidad de sus componentes. Como novedad, el evento finalizará con una actuación de dos músicos referentes internacionales del folclore canario: Benito Cabrera y José Manuel Ramos.