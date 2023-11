Continúan con éxito las actividades del Degusta.me 2023

Adeje/ Todas las acciones de la semana han completado el aforo.

Las actividades enmarcadas en las Muestras Gastronómicas Degusta.me 2023 están contando con una gran acogida por parte del público adejero. Entre las más destacadas de la semana pasada se encuentra el taller 'Cocina para seducir', impartido por el chef estrella Michelín Koldo Royo.



Otras acciones que tuvieron lugar fueron el taller 'El sushi y la importancia del agua en el arroz', la cata 'Conociendo el vermut y vinos D.O de Abona', el taller 'Hamburguesas clásicas y de vanguardia', la cata 'Agüita, cerveza artesanal', el taller infantil 'Vuelta al mundo con cinco panes' y el Showcooking 'Latin-fusión tiraditos, causa, ceviches', celebrado en el Agromercado de Adeje.

El Degusta.me 2023 está organizado por el área de Promoción de la Actividad Económica y el Empleo, presidida por Mercedes Vargas Delgado, a través del área de Desarrollo Económico y Empleo, que dirige Alberto Álvarez Jiménez como concejal delegado.

Por otro lado, desde el viernes 17 hasta el domingo 26 de noviembre tendrá lugar la Ruta de la Tapa de Adeje, periodo durante el cual se podrá disfrutar de las diferentes tapas propuestas por los 15 establecimientos adheridos.

Actividades semanales

Esta semana seguirán desarrollándose talleres gastronómicos, showcooking y master class, entre otros.

El martes 14, de 17:00 a 20:00h, tendrá lugar en el CDTCA el taller de cocina saludable 'Navidades creativas saludables', en el que colabora el área de Salud del Ayuntamiento de Adeje. Se crearán platos para la época navideña con ingredientes y técnicas saludables, ideas decorativas y propuestas beneficiosas para el cuerpo y la mente.

El CDTCA acogerá el miércoles 15, de 17:30h a 19:30h el showcooking 'Sabores de Macaronesia maridados con vinos, D.O Vinos de Abona'. Se concinará en directo empleando los productos locales fusionados con recetas de las islas vecinas, maridado con vinos D.O de Abona de la mano de expertos del Consejo Regulador de Abona.

En el Centro Cultural del barrio de Tijoco-La Hoya tendrá lugar el taller 'Repostería y postres con productos locales'. El jueves 16, de 17:30 a 20:00h se elaborarán distintas recetas de repostería utilizando productos locales.

El viernes 17 será el turno de la Master Class 'Cócteles de cine', en la que se recrearán los mejores cócteles de muchos clásicos de la gran pantalla. Tendrá lugar en el CDTCA de 17:30 a 19:30h.

El sábado 18 será el turno de los y las más pequeñas de la casa con el taller infantil 'Postres saludables', en el que jugarán a crear y aprender el valor de la cocina saludable. Será en el CDTCA y habrá dos turnos según la edad de los y las menores:

• De 10:00 a 12:30h: menores de 6 a 9 años.

• De 17:00 a 19:30h: menores de 10 a 13 años.

El domingo 19 tendrán lugar dos talleres. El primero es el 'Teatro comestible infantil con el Chef Mostachó', una comedia musical gastronómica que mezcla teatro participativo y cocina viva al ritmo de las canciones del Chef Mostachó. Tendrá lugar de 10:00 a 12:00h en el CDTCA y estará destinado a menores de 4 a 12 años.

Por otro lado, de 10:00 a 12:30h se desarrollará el Showcooking y degustación 'Cocina vegetariana con productos del Agromercado de Adeje', en el que se darán las claves de la cocina vegetal, equilibrada y consciente; para lo que se degustarán diferentes platos y se darán consejos, recetas e ideas innovadoras y activas.

Todos las actividades tienen aforo limitado, por lo que es necesario inscribirse. Para más información e inscripciones puede consultar la web adeje.es/degustame.

