La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias visita Arona para buscar soluciones para los pescadores del municipio

Arona/ Fátima Lemes y Armiche Ramos se reúnen con los representantes del sector en Las Galletas y Los Cristianos para fomentar acciones que beneficien al colectivo desde el ámbito regional. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, y el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Armiche Ramos, mantuvieron sendas reuniones con representantes de los pescadores de Las Galletas y Los Cristianos para conocer la problemática del colectivo y buscar soluciones que permitan una mejora en un sector tan importante para el municipio como el de la pesca.



Carlos Braun, en representación de los pescadores de Las Galletas, expuso la situación que existe en el núcleo costero a Lemes y Ramos. Entre los asuntos que se trataron es fijar un nuevo punto de venta al público en lugar de en las casetas ubicadas en el exterior de la playa como sucede en la actualidad; las mejoras en las condiciones de las instalaciones, entre otras cuestiones de interés pesquero de la zona.

Fátima Lemes y Armiche Ramos se trasladaron a continuación al Puerto de Los Cristianos, donde fueron recibidos por Manuel Díaz, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Los Cristianos, y Ruymán Escuela, miembro de la junta directiva de la entidad. Además de realizar un recorrido por las instalaciones portuarias –dependientes de Puertos del Estado-, la alcaldesa de Arona y el director general de Pesca del Gobierno de Canarias se interesaron por la situación de la Cofradía.

"Hemos escuchado a los representantes de los pescadores de nuestro municipio y la mayoría de sus problemas vienen de muchos años atrás", comentó Fátima Lemes, para continuar destacando que "nos hemos encontrado buena predisposición para unir a todos los pescadores en un único colectivo". "Queremos que las administraciones y el sector de la pesca en Arona trabajen de forma conjunta y de esta forma mirar al futuro con optimismo y dejar atrás el pasado", manifestó la alcaldesa.

Por su parte, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias tiene claro que "la unión del colectivo de pescadores de Arona va a ser más beneficiosa a la hora de trabajar con las diferentes administraciones que si cada uno va por separado". "Uno de mis primeros objetivos es mantener reuniones con los colectivos 'in situ' y la visita a Las Galletas y Los Cristianos me permite tener una visión directa de la situación. Además, de esta forma puedo comprobar cosas de primera mano que no se pueden ver si la reunión es en un despacho", aseguró Armiche Ramos.

