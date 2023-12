Terminan las Muestras Gastronómicas con el festival Especial Degusta.me Adeje Centro 2023

Adeje/ Durante el mes de noviembre se han celebrado casi 30 actividades con gran éxito de participación.

El pasado sábado 2 de diciembre se celebró el Especial Degusta.me Adeje Centro 2023, un festival que dio cierre a las Muestras Gastronómicas de este año. Se pone fin así a un mes en el que se han desarrollado diversas actividades, como talleres adultos e infantiles, showcooking, masterclass, gastrocatas, etc. Éstas han tenido lugar en diversas localizaciones del municipio, como el CDTCA y el Agromercado, y en los barrios de Armeñime, Tijoco-La Hoya, Fañabé y Las Nieves.



La concejal de Seguridad, Promoción de la Actividad Económica y el Empleo, Mercedes Vargas Delgado, declara que "este tipo de eventos pretende no sólo seguir impulsando al sector empresarial, concretamente al sector de la restauración, sino dar a conocer nuestra diversidad en la oferta gastronómica, poniendo en valor nuestro producto local y el talento y las profesionalidad de los responsables de nuestros establecimientos".

Por su parte, Alberto Álvarez Jiménez, concejal delegado especial de Desarrollo Económico y Empleo ha mostrado su satisfacción ya que "la celebración de estas jornadas y eventos gastronómicos son fundamentales para la dinamización del sector de la restauración, el cual es cada vez es más importante en nuestro municipio". El edil explica que en esta edición "hemos dado un salto cualitativo a las Muestras Gastronómicas, profesionalizando los talleres y contando para ellos con diferentes estrellas Michelin. Todo ello sin perder el objetivo de acercar a la población adejera y a todas las personas que visiten el municipio, la riqueza y variedad de nuestra gastronomía y poner en valor tanto a los establecimientos como a las personas que trabajan en el sector de la restauración".

El Especial Degusta.me Adeje Centro fue visitado por más de mil personas que pudieron disfrutar de la comida y bebida que ofrecían los 40 establecimientos y bodegas participantes.

Asimismo, hubo diversas actuaciones: desfile de dinosaurios dinamizado con música de Candeladixilan, malabaristas del grupo de teatro Confabulados acompañados de The Vid Band y las actuaciones musicales de Los Coquillos y La Chalana.

Además, las personas asistentes pudieron llevarse un recuerdo del festival ya que podían sacarse fotos y hacer vídeos en la plataforma 360º y el 'photocall' elaborado por el equipo de animación sociocultural del proyecto Adeje Desarrolla II.

Durante el evento tuvo lugar la entrega de diplomas y cheques regalo a los establecimientos ganadores de la Ruta de la Tapa de Adeje 2023, que en esta edición contó con la novedad del "Tren de La Ruta". Saikou recogió dos premios, la Tapa de Oro y la Tapa Profesional por su tapa 'Saikou Crispy', El Café de Mamá recibió la Tapa de Plata por su tapa 'Sorpresa de Bacalao' y El Puente recogió la Tapa de Bronce por su tapa 'Nada es lo que parece'.

Actividades del Degusta.me 2023

Respecto al resto de actividades sucedidas durante el mes de noviembre, en esta edición se han desarrollado casi 30 actividades enmarcadas en el Degusta.me 2023, siendo las más destacadas dos talleres en los que se contó con la participación de estrellas Michelín. El primero fue 'Cocina para seducir' con el chef Koldo Royo y el último 'La cocina de Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes' chefs del restaurante Nub.

Durante el resto del mes se llevaron a cabo diversas acciones, como talleres adultos e infantiles, showcooking, catas, jornadas dulces, etc. Esta edición de las Muestras Gastronómicas cierra con cifras de participación muy satisfactorias, ya que casi todos los talleres completaron el aforo y las actividades de entrada libre contaron con una gran afluencia de visitantes.

