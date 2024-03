Jornada de reuniones, pruebas y negociaciones en Alimentaria Barcelona

Gran Canaria/ Las empresas de Gran Canaria viven una intensa segunda jornada en la feria internacional de alimentación y bebidas. La segunda jornada de la feria Alimentaria Barcelona, estuvo cargada de reuniones, degustaciones de productos y negociaciones con clientes potenciales y distribuidores para las 17 empresas de Gran Canaria que se han desplazado hasta esta gran cita internacional de alimentación y bebidas de la mano del Cabildo y la Cámara de de Comercio de Gran Canaria. Un tándem "clave" según apuntó Eugenio Sánchez, presidente de la Comisión de Comercio Interior de la Cámara, "para ayudar a la promoción y para que todas estas empresas estén presentes en una feria como esta. Seguiremos apoyando este tipo de acciones puesto que, al final, les ayuda a ellos y genera economía en la isla", declaró.



"Es fundamental para el programa Gran Canaria Me Gusta apoyar acciones como esta porque nuestro objetivo es promocionar y fomentar la comercialización de los productos de Gran Canaria", explicó por su parte la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, quien se desplazó hasta Barcelona para asistir a la inauguración y acompañar a las empresas de la Isla que asisten este año.

Estas empresas son Tirma, Intercasa, Rodrigonsa, Gofio La Piña, Dismepe, Ahembo, Cumba, Salinas de Tenefé, Molino Gofio San Pedro, Terorero, Salsas Diamante, Aquanaria, Galletas Bandama, Emicela, Trabel, Ron Arehucas y Lambda. Isabel Díaz, Export Manager de Gofio La Piña apunta que el interés de su empresa en estar en Alimentaria es para conseguir más contactos internacionales y establecer un punto de encuentro con clientes actuales, por lo que todo el movimiento que está habiendo hoy es muy bueno".

Muy cerca del stand donde cada empresa tiene su espacio expositivo, también bajo la marca Gran Canaria Me Gusta, hay otro de 24 metros cuadrados que sirve para realizar presentaciones y degustaciones ante los visitantes profesionales de la feria, que se acercan a conocer los productos de la isla. Emilio Molina, gerente de Galletas Bandama; Jaime Pérez, Sales Executive de Aquanaria; Juan Carlos Santana, administrador de Molino de Gofio San Pedro realizaron en la segunda jornada diferentes demostraciones de sus productos.

Para Virgilio Correa, presidente de Asinca, "esta edición de Alimentaria está siendo muy positiva porque es la primera vez que la industria agroalimentaria con sede en Gran Canaria está mejor representada. Para algunas empresas, de hecho, es la primera vez que están en una feria de esta importancia y deben saber que hay un gran trabajo por delante que realizar con los contactos que consigan estos días, pero seguro que la feria va a ser muy buena para todos".

De hecho, Cumba es una de las empresas que acude este año a Alimentaria Barcelona y para su directora comercial y marketing, Jessica Ramos, "este stand está siendo una ventana de visibilidad para la marca, de cara a la exportación y clientes nacionales, por lo que está siendo muy positivo para la empresa".

Así, las empresas de Gran Canaria tendrán la oportunidad de exponer sus productos hasta este jueves 21 de marzo, en el stand ubicado en el Pabellón 6 de Fira Barcelona Gran Vía. Para atraer más público, se ha colocado un tótem ubicado en la entrada de la feria y dos azafatos están dinamizando la asistencia al stand de los visitantes.

Alimentaria Barcelona 2024, que se celebra conjuntamente con la feria Hostelco, espera desarrollar una de las ediciones con más participación de empresas y profesionales internacionales de su historia. Uno de estos visitantes profesionales, Andreu Azaustre (restaurante Les Delicies, Barcelona), se ha acercado hasta el stand de Gran Canaria buscando un formato de mantequilla de calidad para su restaurante y ha estado reunido y probando las variedades de Rodrigonsa. "Estoy interesado en producto nacional y lo que he encontrado aquí, creo que es lo que puede aportar un punto diferenciador en la propuesta de mi restaurante", afirma.