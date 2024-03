El pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprueba una moción en defensa del sector primario

La Laguna/ El Consistorio propone 24 medidas encaminadas a mejorar las producciones y la rentabilidad de este ámbito profesional tan arraigado en el municipio. El pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en su última sesión ordinaria una moción encaminada a defender y apoyar al sector primario español, y especialmente a los profesionales y las empresas que desarrollan su labor en el municipio. El acuerdo contiene 24 puntos encaminados a impulsar esta actividad, en colaboración con todas las administraciones implicadas.



La propuesta fue defendida por el primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo, quien contextualizó la difícil situación que atraviesa el sector, a consecuencia de la falta de lluvias de los últimos años y otras problemáticas derivadas de los conflictos bélicos que afectan a todos los ámbitos productivos.

"El sector primario lagunero no ha sido ajeno a este retroceso generalizado en Tenerife y Canarias, aunque seguimos siendo uno de los principales municipios agrarios de la isla y nuestra superficie cultivada en agricultura ecológica certificada se ha triplicado en los últimos diez años", agregó Albelo.

Entre otras aportaciones, la moción apuesta por seguir impulsando políticas públicas que protejan al sector, además de reducir la carga administrativa con el fin de simplificar los trámites burocráticos y la tramitación de ayudas.

También se propone paralizar la puesta en marcha de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y el puerto de Tarfaya en Marruecos, ante el alto riesgo que supone para la entrada de plagas y enfermedades ganaderas. "Debemos asegurar que los productos que proceden de las importaciones cumplen rigurosamente con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria que ya cumplen los productores europeos", aseveró Badel Albelo.

En esta línea, se seguirá impulsando, en el seno de la Unión Europea, la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que garantice la reciprocidad en el cumplimiento de la normativa europea de calidad, además de aumentar las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y revisar los contingentes y aranceles de estos productos.

"Manifestamos nuestro apoyo al Pacto Verde Europeo y a las políticas ambientales de la UE, aplicándose con criterio, prudencia, midiendo sus efectos, ofreciendo alternativas al sector para su adaptación mediante diálogo y consenso, una fórmula que ya hemos probado con éxito en nuestro municipio", declaró el primer teniente de alcalde. Precisamente, el Ayuntamiento tiene en marcha un programa de asesoramiento integral al sector para favorecer esa transición hacia un modelo más sostenible.

Como refuerzo de este compromiso, el concejal Badel Albelo aseveró durante la celebración de este pleno que "el sector primario local, o será agroecológico con base científica, o no será".

Por otro lado, se hizo hincapié en la necesidad de actualizar las cuantías de las ayudas del POSEI y los costes de referencia en las ayudas y la incorporación de nuevas subvenciones en el POSEI ganadero, como la ayuda al apoyo a las razas autóctonas o la recría de especies en peligro de extinción del ámbito ovino y caprino.

Dentro del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, se apuesta por reformar el diseño de las ayudas que se destinan al sector platanero, limitando la entrada en el sistema de nuevas plantaciones y ejecutando un mayor control de la administración regional sobre la fruta retirada y la calidad del producto que llega a los mercados.

Otros aspectos destacados de la moción tienen que ver con el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la importancia de elaborar la Ley de Agricultura Familiar o la creación de un foro de diálogo sobre la ganadería extensiva. Para que sirva de base para analizar la situación actual del sector y las previsiones para los próximos años.

Por último, entre otras muchas medidas, se insta al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a poner en marcha las actuaciones que sean necesarias para mitigar la sequía en el sector primario (crear una Mesa de la Sequía, mejorar el suministro, establecer una planificación hidrológica, acelerar los programas de regeneración y desalación de aguas, etc.).

Asimismo, se reitera a estas administraciones y al Gobierno de España la necesidad de declarar la Reserva Marina de Interés Pesquero de Anaga y la mejora de las infraestructuras destinadas a la pesca artesanal en este ámbito.