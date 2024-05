El Cabildo de El Hierro rechaza solicitar la subvención para la producción de agua de riego del Gobierno de Canarias

El Hierro/ Pese a la moción presentada por la AHÍ reclamando solicitar las ayudas, ante la negativa del grupo de Gobierno, estas no llegarán a los agricultores de la isla, lo que obligará a los trabajadores del campo a afrontar la totalidad de los costes de la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y/o producción para uso agrícola.

El Cabildo de El Hierro ha rechazado la moción presentada por la Agrupación Herreña Independiente que reclamaba solicitar las ayudas del Gobierno de Canarias destinadas a agricultores para subvencionar los costes de la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y/o producción de aguas para el riego agrícola correspondientes al año 2024.



Los cambios de pareceres del presidente del Cabildo con el tema del agua son constantes, una semana anuncia fuertes subidas en los precios y la semana siguiente, en una Junta General del Consejo Insular de Aguas, anuncia todo lo contrario. Por un lado, anuncia que retrasa la subvención a la viña por el problema del agua y, por otro, el vicepresidente, David Cabrera, anunciando nuevas plantaciones que requieren más recursos hídricos.

Desde la Agrupación Herreña Independiente consideramos que este rechazo a los intereses de los agricultores es una muestra más de la incapacidad de gestión del Cabildo, que no recibirá ni un euro y cargará el pago sobre los agricultores.

Para la AHÍ, la gestión del agua en los últimos cuatro años ha generado una incertidumbre en los agricultores. No podemos seguir sin un planteamiento serio por parte del grupo de Gobierno, donde cada partido hace una política distinta sobre el agua en El Hierro, y al final los que sufren esta nefasta gestión son los agricultores y los herreños.

Una subvención que, pese a la insistencia de la Agrupación Herreña, ante la negativa del Cabildo de El Hierro, no llegará a los agricultores de la isla con la única justificación por parte del grupo de Gobierno de que se deben terminar todos los trámites fiscales que está realizando el Consejo Insular de Aguas antes de poder pedir cualquier subvención.

