El objeto de las mismas es la mejora del rendimiento económico y medioambiental de las explotaciones y las empresas rurales, así como de la eficiencia de la comercialización de productos agrarios y del sector de la transformación, proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la ganadería y el apoyo a las inversiones no productivas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales.En este sentido, según comentó el director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, están dirigidas a mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las empresas ganaderas, así como a promover el empleo, el crecimiento y el desarrollo local en las zonas rurales, entre otros fines.La ficha financiera total de esta línea de apoyo es de 1.250.000 euros para todo el periodo de programación, distribuidos en 250.000 euros anuales. Las solicitudes para acceder a esta esta ayuda deberán presentarse junto a la documentación requerida a través de la sede electrónica del Ejecutivo regional en el enlace (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/9347) hasta el próximo 31 de octubre (incluido).Estas subvenciones están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por la Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Las personas o empresas interesadas en acceder a esta línea de ayuda deben tener inscrita la explotación en el Registro de Explotaciones correspondiente antes de la resolución provisional, condición que no se aplica a los jóvenes; no estar sujetas a prohibiciones de la Ley General de Subvenciones (LGS); mantener la actividad y propiedad subvencionada durante al menos cinco años; no haber sido sancionadas por discriminación de sexo/género; realizar las inversiones después del acta de no inicio; obtener la licencia de obra antes del período de aceptación de la subvención; no estar en crisis empresarial según las directrices comunitarias, y cumplir las normas medioambientales e higiénicas de la convocatoria, entre otros condicionantes que pueden consultarse en la orden.Las personas beneficiarias deberán comprometerse a cumplir las normas exigibles en materia medioambiental, higiénico-sanitaria, de ordenación sectorial y de bienestar de los animales, de evaluación ambiental, de residuos y suelos, así como de envases y residuos de estos. Además, en el caso de que se solicite la subvención para maquinaria o equipo, estos deben ser nuevos e instalarse de forma que permita la comprobación del número de serie. En el caso de inversiones para la generación de energías renovables,se respetarán los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecido en la directiva de energía renovable 2018/2001.Además, es necesario la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y en el caso de industrias que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la presentación de la solicitud deberán comprometerse a inscribirse en el plazo máximo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.El texto completo de la orden de convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC): https://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2024-164-2666.pdf