GastroCanarias abre sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife con más de 200 stands

Tenerife/ Del 20 al 22 de mayo, el Salón Gastronómico de Canarias–GastroCanarias, reúne a chefs, estudiantes, camareros y bartenders de las islas para competir en 13 campeonatos regionales oficiales.

El Salón Gastronómico de Canarias–GastroCanarias celebra su décima edición desde de hoy, día 20, al jueves 22 de mayo, en el Recinto Ferial de Tenerife, consolidándose como el mayor evento gastronómico del Archipiélago y una referencia en el sector. Con más de 21.000 visitantes en su última edición y la presencia de los siete cabildos insulares, esta cita ineludible para profesionales, marcas y amantes de la gastronomía llega cargada de novedades y mayor proyección internacional.



El acto contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo de la Corporación insular, Lope Afonso; la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León; el viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el codirector de GastroCanarias, José Carlos Marrero. También estuvieron presentes los consejeros del Cabildo de Tenerife Manuel Fernández, José Carlos Acha, Efraín Medina, Dámaso Arteaga, Krysten Martín, Sonia Hernández, Candelaria Padrón, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, entre otros.

Rosa Dávila señala que "como presidenta del Cabildo de Tenerife, me enorgullece ver cómo este salón ha crecido hasta convertirse en uno de los encuentros gastronómicos más importantes de España. Y lo ha hecho desde aquí, desde Canarias, con talento propio, identidad, calidad y una gran capacidad de innovación". Y añade que "GastroCanarias es también un aula viva, un motor para el relevo generacional del sector. Y hoy, al celebrar este décimo aniversario, no podemos olvidar el camino que nos trajo hasta aquí. Hace 25 años, el Cabildo de Tenerife fue la primera institución pública de España en aprobar un Plan de Gastronomía insular, bajo el título "Tenerife, una isla con sabor. Aquel plan fue una apuesta pionera por situar la cocina como eje estratégico de desarrollo turístico, cultural y económico. Uno de sus impulsores fue José Carlos Marrero, que hoy sigue guiando este proyecto con la misma pasión y compromiso de entonces. A él y a todo el equipo de organización, gracias", comenta Dávila.

Lope Afonso manifiesta que "Tenerife es la gran referencia en Canarias de la gastronomía, un hecho que ha trascendido más allá de la hostelería, de la restauración, y se ha convertido en un hecho cultural y dinamizador de nuestra economía. El turismo cada vez más se sirve de la capacidad de la restauración y de nuestros productos locales para ser un destino pujante, de éxito y sobre todo de calidad". Afonso, que celebró el 25 aniversario del Plan de Gastronomía de Tenerife, "una verdadera efeméride para Tenerife de la puesta en marcha del Plan Insular de Gastronomía, iniciativa novedosa que puso en contador a cero para conseguir que Tenerife sea hoy una gran referencia en la gastronomía". Para Lope Afonso, "este salón ha sabido unir el sector primario, la distribución, apostar por la formación, convirtiéndose en la mayor oferta gastronómica de Canarias".

Jéssica de León comenta que "65.000 empleos en toda Canarias tiran de la industria turística asociada a la gastronomía, que por cierto es el segmento que más ha crecido en el último año en un 46% del gasto medio de los clientes, que ya se sitúa en 186 euros al día, que van destinadas a estas pequeñas y medianas empresas que tenemos repartidas por todas las islas. Este sector sigue tirando del comercio, del sector primario y de las empresas agroalimentarias, entre otras".

José Manuel Bermúdez destaca que "desde sus inicios en esta feria se ha visto profesionalidad, apuesta por la gastronomía en Canarias y creencia en las posibilidades que tenemos de desarrollo de este sector, manteniendo la antorcha de este salón al máximo nivel hasta el día de hoy. Para Santa Cruz de Tenerife es muy importante el salón y también la gastronomía, que es el 10 por cuento de nuestra economía, que pasan por un buen momento de ocupación".

José Carlos Marrero señala que "a partir de esta décima edición el Salón Gastronómico será bienal. Comencé en el periodismo gastronómico hace treinta años y me despido, ya que ha llegado la hora de que dé un paso lateral para dejar que las nuevas generaciones tomen el relevo y dedicarle tiempo a mi familia. Nuestro salón se ha ganado el prestigio que ya tiene en nuestro Archipiélago y también en la Península considerada como la quinta feria más importante de España en este sector".

Por otra parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, presente en el X Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias ha inaugurado, el Showcooking "Cocina con Identidad" donde han participado nuestros chefs de la mano de Juan Carlos Clemente. "Esta actividad es una muestra más del gran talento de la isla, con capacidad de innovar en la gastronomía utilizando el producto local, situando a la isla de Tenerife en el panorama nacional e internacional a través del paladar, nuestra cultura, tradiciones y nuestros sabores y aromas únicos, tal y como mostramos en las ferias gastronómicas nacionales e internacionales en las que participamos". Para Melwani, desde que se aprobó el primer plan de gastronomía en el año 2000 por el consejo de Gobierno del Cabildo, Turismo de Tenerife junto con el área de Sector primario del Cabildo ha tenido una hoja de ruta clara, recogida en un Plan director de Gastronomía y Turismo aprobado en 2017 y la constitución de un consejo asesor de gastronomía en el que está representada toda la cadena de valor gastronómica. "La gastronomía es un producto transversal que enriquece la oferta turística de la isla y constituye una palanca clave para atraer al turismo internacional e impacta positivamente en la experiencia del viajero. La mejor promoción de Tenerife se consigue poniendo en valor y mostrando nuestras señas de identidad, consumir tradición y ser partícipes de la cultura gastronómica local es una parte esencial de la experiencia turística y de esta forma contribuir directamente con nuestra economía local", concluye Melwani.

Epicentro de la innovación y la excelencia culinaria de las Islas

Desde su creación en 2014, GastroCanarias ha sido el epicentro de la innovación y la excelencia culinaria en las islas. Este año, el evento crece en relevancia con la celebración de 12 campeonatos oficiales, destacando el 19º Campeonato de Canarias de Cocina y el 10º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras – Gran Premio BINTER. Como novedad, el o la estudiante de cocina que se alce con el primer premio no sólo se convertirá en protagonista del futuro de la gastronomía isleña, sino que en esta edición también se transformará en representante de Canarias en el prestigioso concurso mundial S. Pellegrino Young Chef Academy Competition.

Para conmemorar su décimo aniversario, el Salón introduce el 1º Campeonato de Canarias de Montaje y Decoración de Mesas – Gran Premio ADOM, poniendo en valor la excelencia en el servicio de sala. Además, el Campeonato de Canarias de Pizza – Gran Premio COMIT continúa con su carácter internacional, enviando al ganador al Campeonato del Mundo de Pizza en Parma, Italia.

La décima edición de GastroCanarias tiene más de 200 stands en los que un centenar de empresas líderes del sector expondrán sus novedades, mientras que cabildos, ayuntamientos y el Gobierno de Canarias darán visibilidad al producto local y a los nombres propios de la cocina canaria actual.

Otro de los clásicos espacios de encuentro serán sus dos grandes escenarios, que como ya es habitual contarán con retransmisión en streaming de toda su actividad a través de las redes sociales del evento. En tanto, quienes busquen adquirir nuevos conocimientos tendrán a su disposición dos aulas de formación: el Aula GastroCanaria – HECANSA, orientada a estudiantes, y el Aula Makro, destinada a profesionales. Además, se mantendrá el fuerte compromiso con la profesionalización del sector, con una agenda repleta de ponencias, showcookings y masterclasses a cargo de expertos nacionales e internacionales.

Durante la presentación de Salón, que tuvo lugar en el hotel Mencey, su director gastronómico y periodista, José Carlos Marrero, anunció otra de las grandes novedades que dejará esta edición y es la transformación del evento en una feria bienal, que regresará en 2027 ocupando las dos plantas del Recinto Ferial, lo que representa duplicar su espacio para poder albergar nuevas empresas que enriquezcan la propuesta. Marrero también puntualizó que los años pares no quedarán exentos de actividades, ya que la organización impulsará nuevos campeonatos específicos fuera del marco del Salón.

La muestra estará abierta del 20 al 22 de mayo, en horario de 10:30 a 20:30 horas en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife, ocupando 12.000 metros cuadrados.

La muestra la promueven y organizan la Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. (IFTSA) conjuntamente con Interideas, S.L.U. GastroCanarias®. El precio de las entradas es de 15 euros pase diario, y hay un abono de 30 euros para los tres días, con descuento del 50% para estudiantes del 2º Ciclo de Hostelería, Restauración y Cocina o cualquier FP de Cocina.