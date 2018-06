A medida que la población mundial sigue aumentando, amenazando con superar los 7.500 millones de personas para 2020, la necesidad de crear productos acuáticos de alta calidad ricos en omega-3 se ha disparado para cubrir no solo las necesidades alimenticias de las personas, sino para reducir el riesgo de padecer muchas enfermedades en los países industrializados y no industrializados.

La pesca de captura y la recogida de moluscos ha servido a los humanos, de forma tradicional, para hacerse con productos acuáticos que sirvan de base a su alimentación. No obstante, los recursos marinos son limitados y en el futuro la acuicultura tendrá un papel fundamental para garantizar la producción de especies acuáticas.Así lo asegura Marisol Izquierdo, directora del Instituto ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): "la acuicultura es probablemente el sector de producción de alimentos con más crecimiento en la actualidad. El sector ya produce más del 50% del pescado destinado a la alimentación a nivel mundial, sumando algo más de 110 millones de toneladas métricas", explica.Pescados, mariscos, algas, cefalópodos y otros productos acuáticos son muy importantes como fuente de proteína en la alimentación humana, y además aportan fósforo, calcio y, sobre todo, omega-3. "Hay muchos estudios que demuestran que una alimentación a base de pescado, y en particular de omega-3, reduce el riesgo de padecer multitud de enfermedades tales como diabetes, patologías de origen cardiovascular, diversos tipos cáncer, y también enfermedades de origen neurológico como el Alzheimer y otros tipos de demencias", subraya.Simposio internacional ISFNF 2018Con el objetivo de conocer las últimas contribuciones del sector a la ciencia nutricional, más de 500 investigadores internacionales procedentes de 43 países participan en la XXVIII edición del Simposio Internacional sobre Nutrición de Organismos Acuáticos y Alimentación (International Symposium on Fish Nutrition and Feeding – ISFNF), organizado por el Grupo de Investigación en Acuicultura del Instituto ECOAQUA y el Comité Científico del ISFNF.

Este foro, que se celebra desde hace 40 años con periodicidad bianual, se desarrollará hasta el próximo jueves 7 de junio en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus, y permitirá a sus participantes, que actualmente trabajan en la producción de alimentos acuáticos de alta calidad para el consumidor, conocer las últimas novedades del sector a través de 100 presentaciones orales, 300 posters y diversas conferencias y ponencias, que versarán, entre otros temas, sobre la utilización de las materias primas usadas en las dietas de acuicultura de peces y crustáceos, la intersección entre la genética y la nutrición, y las aplicaciones prácticas de la investigación en nutrición.

Antonio Morales, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, acompañado de Marisol Izquierdo, como presidenta del comité científico del simposio y directora de ECOAQUA, inauguraron este congreso esta mañana destacando la importancia de que la isla esté consolidando no solo las bases y el desarrollo de esta industria sino liderando la investigación a nivel mundial del sector.

Morales señaló que "tener hoy reunidos en este congreso a los investigadores más importantes del mundo en el campo de la acuicultura y de la alimentación de peces, probablemente una de las alternativas de la humanidad para la alimentación del futuro, confirma la apuesta y el trabajo que está realizando el Cabildo de Gran Canaria en este campo".

El Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC está dedicado a la promoción de la investigación, innovación y formación de postgrado en la conservación y uso sostenible de los recursos costeros, además del desarrollo de la acuicultura sostenible, con el objetivo de abordar de manera multidisciplinar el ámbito del medio marino y su problemática, así como el estudio y gestión de los recursos naturales.

El equipo de ECOAQUA cuenta con 35 tramos de investigación y más de 20 años de experiencia investigadora y en I+D contrastada a nivel internacional, que ha permitido conocer, con mayor exactitud y precisión, los procesos biológicos de la reproducción, la alimentación y el crecimiento de los animales marinos.

El ISFNF 2018 ha contado con el patrocinio principal de Skretting y la Plataforma de Biotecnología Azul y Acuicultura (Bioasis Gran Canaria) a través de la Spegc, y el apoyo del Acuario Poema del Mar, DSM, Aker Biomarine, Evonik, Nutriad, Sparos, Phileo, Adisseo, Darling Ingredients y NexPro.