La Comisión Europea ha publicado recientemente sus propuestas legislativas y presupuestarias para la futura Política Agrícola Común (PAC) en la que se incluye una modificación del presupuesto para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).En concreto, se trata de una propuesta de reducción del 3,9%, equivalente a una reducción anual para todas las regiones ultraperiféricas (RUP) de 25 millones de euros en el próximo periodo 2021-2027, lo que representa una disminución de 10,8 millones € para Francia, 4,3 millones € para Portugal y 10,5 millones € para España.Esta propuesta de la Comisión, contradice el compromiso de no bajar el presupuesto, adquirido por el Presidente Juncker en octubre del año pasado durante la Conferencia de los Presidentes de las RUP, y va en contra de la petición de incremento del presupuesto que expresamente realizó el Parlamento Europeo previamente a la publicación de la propuesta de la Comisión.Teniendo en cuenta este contexto, la actuación conjunta de todas las RUP es clave para exigir la adecuación de la ficha del POSEI a las necesidades reales del sector agrícola, siendo necesaria la llamada a la unidad realizada hoy por el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.Conscientes de esta situación, el sector platanero comunitario, a través de la Asociación de Productores Europeos de Plátano y Banana (APEB), ha ofrecido a las autoridades regionales de las RUP su plataforma de permanente colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas y combinadas entre Francia, Portugal y España y las instituciones comunitarias.En esta línea, la APEB viene trabajando desde hace varias semanas en la organización de un encuentro en Bruselas de todos los agentes socio-económicos implicados.Paralelamente a esta movilización en Bruselas, se han puesto en marcha acciones de comunicación con el Comisario Europeo de Agricultura y el Presidente de la Comisión.Este proceso de negociación solo acaba de iniciarse y requerirá de un trabajo constante, siendo clave la acción coordinada de los gobiernos nacionales y regionales así como de los eurodiputados de las RUP.Un nuevo tercer país, en este caso Nicaragua, excede el umbral definido por la UE para 2018.

A principios de este mes de junio, según se informa desde la Comisión Europea, Nicaragua ya ha superado en un 201% el límite de su umbral de alerta para las importaciones de banana a la UE, límite que lleva sobrepasando desde el pasado mes de abril.

La Comisión Europea no se ha pronunciado hasta el momento sobre su decisión de ejecución de los mecanismos de defensa de las producciones europeas de plátano, determinando si una suspensión temporal de los aranceles preferenciales es o no apropiada en el caso de las importaciones de banana. Si bien el mecanismo de defensa de las producciones comunitarias de plátano establecido por la propia Comisión Europea no ha sido hasta ahora aplicado en ningún caso, a pesar de los continuos incumplimientos de importación de banana de diferentes orígenes.