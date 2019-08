En concreto, serán unos 40 los restaurantes participantes en esta edición: Gastro Bar by Gourmet Experience, Cuerno Cabra by Gourmet Experience, Summum del Reina Isabel, Osborne, Tropicalsoul Healthy Point, Arena - Santa Mónica Suites Hotel, 928 Aroma Atlántico, Sidecar – Salobre Golf Resort, LaBoh. A Creative lab by Bohemia Suites, Vintia Catering, El Santo, Plaza Mayor, Bienmesabe Ciudad del Mar, La Pepa de Triana, La Bodeguita de la Pepa, Julián Martín, Mesa Socorro Tres Delirium, La Bahía del Pajar, Vai Piano, El Pote, El Churrasco , Mr.Kale 2.0, Gallo Negro, La Aquarela, Café del Mar Meloneras, Terraza Elder, El Caserón del Cortijo, Catering La Vaquita, Ají, Limón y Canela, Burguer by Gorbea, KM 0., La Taquería, Italian Food, 200 Gramos, Edison, Pingüino Soul, Parrilla, D'Vainilla, Café Regina by Gourmet Experience y 5 Jotas.

Jordi Cruz y su interés por la gastronomía canaria

Jordi Cruz ha sido invitado por Mahou para acudir al Audi Golf Night by Mahou and Lopesan 2019, donde está previsto que el prestigioso chef catalán haga un recorrido por todos los restaurantes que forman parte del Market Gastronómico de Mahou en el evento conociendo así de cerca las propuestas culinarias de algunos de los restaurantes más emblemáticos de la isla.

Jordi Cruz es considerado un punto de referencia en el panorama culinario español. En 2004, con apenas 26 años, fue galardonado con una estrella Michelin, entrando así en la historia española como su receptor más joven. Dos años más tarde ganó la edición española del "Concurso Cocinero del Año". Actualmente dirige 4 restaurantes ostentando 3 estrellas Michelin en el Restaurante Ábac, y 1 estrella Michelin en el Restaurante L ́Angle.

El chef define su cocina como "evolutiva e inquieta, basada en el producto y la creatividad, así como en la tradición". Entre otros proyectos, Jordi Cruz es jurado desde 2013 en el programa de televisión "MasterChef".