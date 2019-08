Miles de personas brindaron por el décimo aniversario de 'Sensaciones, Sabores de Verano'

A partir de las 18.00 horas dio comienzo esta actividad en la que 18 establecimientos del municipio distribuidos en carpas ofrecieron tapas a 1, 2 y 3 euros y 17 bodegas sus vinos a 1 euro de las denominaciones de Origen de Abona y Valle de Güímar, hasta pasadas la 01.00 de la madrugada. Además, hubo servicio de guagua totalmente gratuito para descongestionar el tráfico de entrada al núcleo y facilitar a los asistentes los accesos y el estacionamiento. Las dos rutas fueron: Los Abrigos (rotonda-junto parada de guagua) – Playa Chica (El Médano) y Granadilla (La Recova) y San Isidro Playa Chica (El Médano). El inicio del servicio se inició a las 18.00 horas desde el punto de salida y su finalización fue a las 2 de la madrugada en Playa Chica.

El evento llenó completamente la plaza y su entorno, siendo todo un éxito de convocatoria por la buena gastronomía y la música en vivo de grupos como Malahierba, Funky Town, Son d´Chasna y Aparranda2. Fue una velada muy especial en la que no faltó, tampoco, un photocall y la entrega de rifas para participar en el sorteo de varios regalos ofrecidos por una veintena de empresas colaboradoras.

La concejala de AEDL, Yanira González, fue la encargada pasadas las 22.30 horas de invitar al público a levantar sus copas y brindar por 'Sensaciones', agradeciendo la participación y la colaboración de restaurantes, tascas y negocios de la restauración que se sumaron a esta edición, así como a todas la entidades y colectivos participantes para que esta iniciativa sea una realidad año tras año. "Sensaciones no es solo es una fiesta culinaria que sirve de promoción a nuestras empresas y negocios, sino también una actividad económica que contribuye a la mejora del sector servicios, pilar fundamental para nuestra economía local" dijo la edil.

Por otra parte, en horario de mañana, de 08.00 a 14.00 horas, se habilitaron diferentes espacios donde los socios del mercado del agricultor, artesanos o empresas de productos alimentarios vendieron sus productos. También estuvo presente el proyecto de Formación y empleo PFAE GJ Emplea Agrícola 2018, además de diferentes talleres de concienciación medioambiental para niños, y de rescate en animales marinos y desplastificación de los mares con la empresa Rumbo Ziday.

Guiso marinero. Con la idea de festejar este aniversario, el 1 de agosto se llevó a cabo un guiso marinero para 3.000 personas de la mano del chef Juan Carlos Clemente, con productos locales provenientes del mercado del agricultor, la lonja pesquera, el molino de gofio de Granadilla y las bodegas de la D.O. de Abona.