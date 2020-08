El Cabildo anima al consumo de las 4.000 toneladas de exquisitos mangos que produce Gran Canaria gracias a sus microclimas

Las Palmas de Gran Canaria/ Gran Canaria es una isla con microclimas que le permiten la producción de casi 4.000 toneladas de exquisitos mangos, una fruta tropical altamente sabrosa y nutritiva que el Cabildo anima a consumir, ya que además la demanda incrementará la producción y dinamizará el sector primario.

El mango es un árbol que crece vigoroso, tolera vientos y húmedos fríos invernales, la carne del mango es firme, su sabor es dulzón y su aroma muy agradable. El peso de cada pieza de fruta oscila y puede alcanzar hasta seiscientos gramos.



Gran Canaria produce las variedades conocidas como Osteen, Steen Keitt, Lippens y Tommy Atkins, sobre todo en los municipios de San Bartolomé de Tirajana (84 ha), Mogán (55 ha) y la Aldea (26 ha), detalló el consejero de Sector Primario de la Institución insular, Miguel Hidalgo, quien agregó que el fruto es distribuido en Mercalaspalmas o a través de acuerdos con pequeñas y grandes superficies.

Hay otros municipios que también producen mangos con superficies que varían entre 7 y 0,2 hectáreas y son Agaete, Telde, Valsequillo, Arucas, Ingenio, Santa Lucía, Tejeda, Santa Brígida y Guía.

El consumo local de mangos

El consumo de mango en Gran Canaria es local debido a una orden ministerial de 1987 que prohíbe la entrada de esta fruta de la Península o de otros países, de manera que solo se permite el transporte de mangos entre islas.

La producción de mangos tiene tres épocas de cosecha, la primera es la temprana a finales de mayo y junio, la segunda es de media estación en octubre y la tercera es la tardía y se lleva a cabo entre febrero y marzo e incluso abril, y de este último tipo se cultiva en La Palma o Tenerife a mayor altura.

El jefe de Departamento de Fruticultura del Cabildo, Santiago García, destaca la importancia de que los consumidores distingan los tipos de mangos en el momento que los compra, así sabe cuál le gusta y vuelve a comprar o prueba otros, también subraya que los comercios deberían proporcionar mayor información sobre el tipo y características de mangos que venden, ya que en la actualidad estos frutos aparecen como 'mango nacional' o 'fruto nacional' sin otra especificidad.

Variedad de mangos y época de cosecha

El mango Osteen, el más rico en sabor y aroma, se caracteriza por ser un fruto de color rojo púrpura con fibra en la pulpa, su piel es gruesa y muy resistente a los daños externos, de modo que es un fruto perfecto para el transporte, su peso oscila entre 450 y 600 gramos, y su época de cosecha es media y tardía.

La variedad de Steen Keitt, se caracteriza por su color rojo que se convierte en amarillo en su maduración, tiene una forma ovalada y su sabor es muy agradable, dulce y jugoso, es poco fibroso, su época de cultivo es tardía y su peso oscila entre 700 y hasta 1.000 gramos.

Por su parte, el mango Tommy Atkins es rojo intenso de forma ovalada con piel suave y es el más aceptado en el mercado por su apariencia. La pulpa es naranja de textura fina, firme, dulce y jugosa. Es poco fibrosa de color verde limón o amarillo y tiene un sabor dulce suave. Su época de cultivo es temprana, y su peso oscila entre 500 y 650 gramos.

El mango Lippens es una fruta de forma elíptica, la piel es de color amarillo en la madurez y después desarrolla un rubor rosado o carmesí, la pulpa es de color amarillo oscuro, su sabor es dulce, sin fibras, su época de cultivo es media y su peso es menor, ya que varía entre 250 y 350 gramos.

Las variedades de mangos son originarias de Florida y es posible que sus nombres se deriven las personas que comenzaron a cultivarlos.

Diferencia entre mangos y mangas

Un mango es un árbol que no ha sido injertado y el fruto tiene mayor fibra, en cambio la manga es una variedad que fue injertada sobre un mango y son variedades obtenidas en centros experimentales que son de mayor tamaño y tienen colores más vistosos, pesan más y no tienen fibra.

El mango es rico en aminoácidos, vitamina C y E, beta-caroteno, calcio, hierro, potasio y magnesio, son digestivos y previenen el cáncer, su consumo beneficia la piel, mejora la memoria y facilita la absorción de hierro en sangre, su consumo no solo apoya a los agricultores locales, también es un alimento kilómetro cero.

