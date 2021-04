El sector insta a la consejera a cumplir el mandato del Parlamento de Canarias para defender al plátano ante la Ley de la Cadena Alimentaria

Los productores no entienden que la Consejería no haya actuado con decisión cuando se acumula ya un año de riesgo de sanciones millonarias al sector.

Canarias/ La Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento urge a que se exceptúe al plátano de preceptos de la ley que suponen un grave perjuicio para el sector.

El sector platanero de Canarias está fuertemente preocupado ante la ausencia de actuaciones por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para lograr el objetivo marcado por parte del Parlamento de Canarias en defensa del sector el pasado 10 de marzo de 2021.

En mayo de 2020 la consejera de Agricultura fue la primera en conocer los daños que generaba para el sector la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria mediante Real Decreto aprobado en el mes de febrero 2020. Dicho Real Decreto entró en vigor en marzo de 2020 y el sector acumula desde entonces un riesgo de sanciones millonarias que crece día tras día sin que se haya obtenido una solución real y objetiva a este problema.

La movilización del sector en defensa de sus necesidades en el Senado en 2020 durante la tramitación del Real Decreto no encontró apoyo en la Consejería de Agricultura. Ante la nueva ventana de oportunidad dada por la reforma de la misma ley, abierta desde diciembre de 2020, en el Congreso de los Diputados, el sector ha venido solicitando reiteradamente el apoyo firme del Gobierno de Canarias y de todos los grupos políticos ante este delicado asunto.

El Parlamento de Canarias aprobó por ello una Proposición No de Ley el pasado 10 de marzo, aprobada por amplia mayoría y sin oposición, y en la que se insta expresamente a exceptuar a los operadores del plátano de Canarias de la aplicación de los artículos 9.1 c, 9.1 j y 12ter de la actual Ley de Cadena Alimentaria.

El plazo de enmiendas en el nuevo proceso de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados finalizará próximamente, y el Gobierno de Canarias y por tanto también la Consejería de Agricultura, tienen el encargo concreto del Parlamento de Canarias de conseguir que se exceptúe al plátano de la aplicación de preceptos de grave perjuicio para el sector.

A valoración de Domingo Martín Ortega, presidente de ASPROCAN, "nuestra interpretación de la ley en vigor no es más que la que ya han expresado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y acreditados y diversos juristas. Miles de empleos y actividad económica depende del plátano y no podemos aceptar alternativas a la excepcionalidad en base a declaraciones políticas sin validez jurídica y que no han sido capaces de trasladarse por escrito al sector a lo largo de todo un año. Las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias han instado claramente al Gobierno de Canarias, porque sólo la excepcionalidad nos garantiza poder seguir compitiendo con la banana de terceros países y evitar un daño económico irreparable".