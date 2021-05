Gobierno, Ministerio y Asprocan acercan posturas sobre cómo regular el plátano en la Ley de Cadena Alimentaria

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró, al término de la reunión celebrada en La Palma entre representantes del Gobierno autonómico, el Ministerio de Agricultura y la organización platanera Asprocan, que la cita negociadora había sido "amable, afable, productiva y necesaria" para acercar posturas sobre cuál debe ser y cómo se debe contemplar la situación del plátano de Canarias dentro de la futura Ley estatal de Cadena Alimentaria, actualmente en trámite de modificación en las Cortes españolas, para, entre otras cuestiones, trasponer una directiva comunitaria sobre ese mismo particular.

Al encuentro asistieron el presidente de Canarias; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, Alicia Vanoostende, y el presidente de la organización platanera Asprocan, Domingo Martín, entre otras personas.

Ángel Víctor Torres recordó que la convocatoria de este viernes, que forma parte del programa de la visita oficial de dos días realizada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a las islas de Tenerife y La Palma, tiene que ver con la voluntad antes mostrada por el Ejecutivo autonómico, el propio ministro y la consejera Vanoostende de concretar esa cita de trabajo, algo que se ha producido este mediodía y ha resultado "muy productivo", en palabras del presidente del Ejecutivo autonómico.

El jefe del Gobierno regional, en la rueda de prensa posterior a esa reunión, agradeció al titular de Asprocan, al ministro y a la consejera canaria de Agricultura que se haya consumado este encuentro en Canarias antes de que se aprueba la citada modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, actualmente en su paso por el Congreso.

Torres se refirió al citado encuentro como "productivo" y extrajo algunas conclusiones a partir de los consensos alcanzados, entre ellas, que se apoya la necesidad de que exista o haya una Ley de Cadena Alimentaria; que el plátano que se cultiva en las Islas tiene un riesgo en la banana (esta se comercializa en España y Europa a precios más competitivos debido a su menor coste de producción) y que, por lo tanto, la protección de esa producción local se debe concretar en el seno de la Unión Europea con la baza de la condición de Canarias como región RUP; que se valora y aplaude el logro conseguido de mantener la ficha financiera del Posei hasta el año 2027 en 268,5 millones por año, con la partida inalterable de 141 millones solo para los productores de plátano en las Islas, y que la reunión se ha centrado en la preocupación que existe en Canarias respecto al futuro de su principal cultivo de exportación: el plátano.

La activación del turismo desde los mercados alemán y británico

El presidente de Canarias también se refirió a la posibilidad de que en los "próximos días" tanto Alemania como el Reino Unido permitan que sus ciudadanos puedan viajar a Canarias como destino seguro, al estar incluida nuestra región en las llamadas listas verdes de esos países ante la COVID-19.

Torres valoró que Holanda desde hoy mismo ya permita esa posibilidad, sin la necesidad de que los visitantes de este país tengan que hacerse test ni cumplir un periodo de cuarentena a la vuelta de sus vacaciones. Tras conocerse todas estas buenas expectativas, el presidente autonómico afirmó que "las cosas van bien y tienen que seguir yendo bien" para la progresiva recuperación del turismo en el Archipiélago.

Máxima responsabilidad en el cumplimiento de las normas contra la COVID

Respecto a la necesidad de ser muy responsables en el cumplimiento de las medidas contra la propagación de la COVID-19 en las Islas, el presidente Torres reconoció que hoy "he visto imágenes que no me han gustado", en alusión a distintas aglomeraciones sin respetar el número de personas y otras medidas de control por el coronavirus.

El presidente de Canarias ha vuelto a insistir en que este fin de semana y el resto de los días "habrá vigilancia" para evitar o sancionar los incumplimientos. También aludió a la necesidad, "tras haberlo hecho bien", de seguir así estos días, ya sin la aplicación del toque de queda pero con restricciones en el número de personas que se pueden reunir. "No hay nada que festejar, no se ha acabado la pandemia"; "hay que ser responsables, como así ha sido hasta ahora", subrayó.