El Mercadillo del Agricultor de Puntagorda celebra su XIX aniversario con sorteos y obsequios

La Palma/ El Ayuntamiento divulgará entrevistas a productores y artesanos en redes sociales y medios audiovisuales y se muestra meticuloso con las medidas establecidas para el nivel 2 de alerta sanitaria en el que se encuentra La Palma.

El Mercadillo del Agricultor de Puntagorda celebra este domingo, 29 de agosto, su XIX aniversario, conmemoración que en esta edición se circunscribe a sorteos y regalos así como a la promoción del trabajo de artesanos, agricultores y ganaderos, a través de entrevistas que tendrán soporte en redes sociales, en la web municipal y en medios de comunicación audiovisuales y digitales.



El Ayuntamiento de Puntagorda ha querido mostrarse inflexible con las medidas sanitarias establecidas en el nivel 2 de alerta sanitaria por coronavirus en el que se encuentra la isla de La Palma, a la hora de diseñar el programa de actos para este aniversario, que tradicionalmente concentra a cientos de personas llegadas desde todos los puntos del territorio palmero.

El alcalde, Vicente Rodríguez, quiso destacar que "no podemos pasar por alto esta conmemoración, que celebramos de forma cauta, con obsequios y todo nuestro afecto al visitante, pero sin una convocatoria masiva que entendemos que no procede en el nivel actual de alerta en el que nos encontramos y en favor de la contribución que, dentro de nuestras posibilidades como consistorio, podamos hacer en favor de que no haya más contagios y de lograr la total recuperación socioeconómica".

Rodríguez quiso agradecer "el esfuerzo y la constancia de nuestros agricultores, ganaderos y artesanos, que son razón de ser del Mercadillo de Puntagorda, de los numerosos premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de estos 19 años de recorrido, y que han demostrado su gran capacidad de adaptación en este último año y medio por efecto de la pandemia y sus consecuencias".

La teniente alcalde y concejal de Desarrollo Local, Empleo, Formación y Turismo, Silvia Martín Mederos, subrayó que "el Mercadillo del Agricultor ha logrado consolidarse como referente de sostenibilidad agraria y alimentaria en La Palma, además de ser modelo de recurso turístico que combina sector primario, paisaje y defensa de las medianías de la Isla, además de ser lugar de visita obligada para turistas y residentes que pasan a lo largo de todo el año por la comarca noreste".

El Ayuntamiento de Puntagorda, que potencia su dinámica de trabajo en favor de la producción agraria ecológica, firmó el pasado año la adhesión de esta instalación, con una media de 12.000 visitas anuales, al Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas, con garantías de seguridad alimentaria y con una amplia oferta de productos artesanales.

En el haber del Mercadillo del Agricultor de Puntagorda figura el premio de 'Gestión Sostenible' del Consorcio de la Reserva de la Biosfera de La Palma; la certificación de la Biosphere Discover, otorgada por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), entidad asociada a la UNESCO y a la Organización Mundial de Turismo (OMT); además de ser miembro del Consejo de Acreditación en Turismo Sostenible (STSC) de las Naciones Unidas.