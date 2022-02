La Feria Gran Canaria Me Gusta pone en marcha el primer Concurso Regional de Pastelería y Confitería Artesana

Las Palmas de Gran Canaria/ El certamen más dulce de la Feria Gran Canaria Me Gusta ya está en marcha. Por primera vez, en esta novena edición que tendrá lugar del 29 de abril al 1 de mayo, se celebrará el I Concurso Regional de Pastelería y Confitería Artesana, una cita entre varillas y mangas pasteleras, que está dirigida a profesionales del sector. Los pasteleros, confiteros, jefes de partida o maestros obradores, mayores de edad y con al menos un año de experiencia a tiempo completo, interesados en participar en este concurso, pueden inscribirse hasta las 23.59 horas del jueves 10 de marzo. La competición consistirá en la elaboración y presentación de un postre que resalte el uso de la materia prima local.



De todas las recetas recibidas, serán los tres que más puntos obtengan los que opten a disputar la final del concurso. Así pues, las recetas finalistas serán comunicadas a los concursantes a partir del lunes 21 de marzo y pasarán a la final, que tendrá lugar el sábado 30 de abril, en horario matinal, en el desarrollo de la Feria Gran Canaria Me Gusta.

El premio para el ganador de esta primera edición del Concurso Regional de Pastelería y Confitería Artesana Gran Canaria Me Gusta será un Programa de Formación en la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Basque Culinary Center valorado en tres mil euros; mientras que el segundo y tercer clasificado recibirán sendas distinciones.

Los interesados en concursar deben completar el formulario de participación en la web www.feriagrancanariamegusta.es y además, deberán adjuntar un vídeo de presentación y muestra de sus habilidades técnicas, acorde a su especialidad, así como la receta pormenorizada y una foto del resultado final. En la página web también podrán descargar las bases legales del concurso.

La Feria Gran Canaria Me Gusta un año más estará promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar. Asimismo, la Feria contará con Spar Gran Canaria como patrocinador, Cajasiete como colaborador oficial; Cámara de Comercio de Gran Canaria, Fegastrocan, y Fagor Profesional, como colaboradores; y Alcampo como proveedor oficial de producto.

