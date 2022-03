El Valle de Güímar presume de vinos en Madrid Fusión

Tenerife/ El CIT de Güímar asiste al encuentro en el que se promocionan los atractivos gastronómicos de la comarca tinerfeña y su apuesta por unir tradición e innovación. El Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Güímar, que aglutina a los municipios de Arafo y Güímar, asiste estos días a Madrid Fusión, encuentro en el que se está poniendo en valor la gastronomía y la tradición vitivinícola de la comarca que, bajo la Denominación de Origen Valle de Güímar, rememora sus orígenes volcánicos y presenta su amplia oferta, fruto de la unión entre tradición, calidad e innovación.



El presidente del CIT Güímar, Luis Marrero, recuerda que "los vinos del Valle de Güímar tienen un notable prestigio internacional y han sido galardonados con numerosos premios, pero para nosotros significan mucho más, porque representan la defensa del paisaje, de la tradición y un ejemplo de la capacidad de recuperación de nuestro pueblo, que sigue apostando por la innovación y el esfuerzo para ofrecer vinos de altísima calidad".

En esta edición de Madrid Fusión, el Valle de Güímar estará presente en diversas actividades, catas, charlas sobre innovación y maridajes mediante "la gran apuesta que está haciendo el Cabildo y Turismo de Tenerife por poner en valor nuestra oferta gastronómica, a quienes agradecemos su apoyo y visibilización de la producción local", señala Marrero.

Los vinos de la comarca han participado hoy en la cata inaugural de Madrid Fusión de hoy, de la mano del bodeguero Javier Gómez y su 1400 M, y a través de diferentes charlas, catas y maridajes en el Túnel del Vino y el Stand Tenerife! Despierta Emociones. Además, la Denominación de Origen (DO) del Valle expondrá este martes sus líneas de trabajo e innovación en la mesa redonda Despertares en Tenerife.

Marrero destaca que "desde CIT Güímar, junto a nuestros asociados, vamos a reforzar la promoción de nuestra amplia oferta gastronómica, con identidad propia, de temporada y sostenible, porque estamos convencidos de su potencial como valor diferenciador en la promoción turística y para el impulso del desarrollo socioeconómico local", donde la cocina se convierte en un punto de partida para que el visitante continúe descubriendo los paisajes, tradiciones y los tesoros que esconde una comarca con una larga tradición turística.

Por su parte, el gerente del Consejo Regulador de la DO, Óscar Rodríguez, destaca que esta feria "ha crecido ampliamente en notoriedad y participación, y se ha convertido en uno de los expositores más atractivos de España, también para el encuentro con distribuidores y personas interesadas en nuestros vinos. En el contexto actual, supone un importante respaldo para aumentar nuestro mercado de venta y reforzar la notable aceptación que ya tienen nuestros productos".

La DO Valle de Güímar cuenta hoy con una docena de bodegas y decenas de vinos de altísima calidad, que representan a zonas vitivinícolas tan importantes como son Las Dehesas y Los Pelados, en la corona forestal, pero también con notable presencia en medianías y costa.

"En un momento en el que aumenta el turismo de experiencias, qué mejor que disfrutar de vinos nacidos del volcán, entre espacios naturales protegidos, siglos de historia y una gastronomía única", añade Marrero.

Tras la erupción del conocido como volcán de Las Arenas o Caldera de Pedro Gil, en 1705, que arrasó un importante volumen de tierras dedicadas al cultivo de cereales en Güímar y Arafo, se apostó por la vid para superar la situación crítica, hasta el punto de que, en menos de un siglo, el vino constituía el primer producto para la exportación de los pueblos del Valle, favoreciendo un importante crecimiento económico y poblacional de la zona.