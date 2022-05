La Ruta del Vino de Gran Canaria se muestra en Gran Canaria Me Gusta

Santa Brígida/ Dentro de la labor divulgativa de la Ruta del Vino de Gran Canaria, el proyecto se presentó ayer en la Feria Gran Canaria Me Gusta.

El viernes Águeda Betancor, en representación de Help! The Studio, expuso el catálogo de experiencias y productos Ruta del Vino de Gran Canaria, un proyecto multidisciplinar que está ejecutando la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para la Ruta del Vino y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Vinos de Gran Canaria. Betancor destacó que el enoturismo es una tendencia al alza que genera impacto económico en todo el Estado. No obstante, según datos de ACEVIN, ha superado los 85 millones de euros de rentabilidad.

Durante el fin de semana se sucedieron diferentes actividades y exposiciones asociadas a la Ruta del Vino de Gran Canaria. El viernes se cerró con una cata de las bodegas adheridas a al producto enoturístico por el Comité de Cata del CRDO Vinos de Gran Canaria de la mano de la presidenta, Marisol Losada, que presentó la diversidad enológica de Gran Canaria.

El sábado, Masequera Almeida, gerente de HandMade Tour nos trasladó a los asistentes a través del 'Tour Tinto' una de las experiencias diseñadas por su empresa para la Ruta del Vino de Gran Canaria, un viaje a través de las bodegas que realizan vinos monovarietales de Listán Negra. De manera asociada, Josefina Rojas, secretaria del Comité de Cata del Consejo Regulador de la DOP Gran Canaria, nos deleitó con una cata de vinos rosados y tintos elaborados con dicha uva, para el deleite de los participantes en este taller de cata.