Arona respalda con una subvención directa de 40.000 euros a la Cofradía de Pescadores de Los Cristianos

Con más de medio centenar de embarcaciones y de ochenta profesionales, la cofradía captura anualmente más de cincuenta toneladas de pescado de manera tradicional. En una de las reuniones entre el Ayuntamiento y la Cofradía de Los Cristianos con el objetivo de abordar posibles líneas de colaboración con el sector, el representante de la misma, Félix Melo, dio a conocer uno de los proyectos en los que está inmersa la cofradía, que no es otro que abrir un punto de venta directa, para el cual ya tienen la autorización de la Administración competente. Los 40.000 euros de la subvención aprobada esta tarde permitiría, entre otras iniciativas, la adquisición de equipamiento que lo haga posible.

Para el consistorio es esencial mantener un sector económico primordial y vital para la sociedad como este, anclado en el ADN de la localidad de Los Cristianos y de todo el municipio, y que ha tenido que hacer frente a las complicaciones económicas que ha ocasionado estos dos años la pandemia de Covid-19.

Impulsar la actividad económica en el sector primario en general, y en el pesquero en particular, así como la dinamización del tejido productivo y la preservación del patrimonio histórico y cultural son algunos de los objetivos de esta subvención puesta en marcha por las áreas municipales de Promoción Económica y Hacienda, con la edil Raquel García al frente.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, señala que "como siempre he dicho desde que comenzó la crisis en 2020, iremos todo lo lejos que legal y presupuestariamente podamos para ayudar a los vecinos y vecinas de Arona. En este caso, y después de habernos reunido con ellos para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades, hemos hecho realidad esta ayuda directa que permitirá impulsar de manera real a los pescadores del municipio, y paliar las dificultades que han venido atravesando por la pandemia".

Por otro lado, Raquel García apunta que "nos hubiera gustado aprobar antes esta subvención. De hecho, llevamos esta propuesta a un pleno el año pasado, y lamentamos que en aquel momento no saliera adelante, pero debemos alegrarnos de que ahora el grupo de gobierno haya contado con el apoyo del resto de grupos".

El Ayuntamiento de Arona, dentro de su plan Activa Arona, ha puesto en marcha estos dos últimos años una línea de subvenciones impulsada desde el área de Promoción Económica y Empleo, y dirigida a la reactivación económica para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, protegiendo, activando e impulsando el tejido productivo de Arona. La corporación ha contribuido así a que los pequeños empresarios cumplan con sus obligaciones de negocio con el objetivo final de mantener en el tiempo la actividad empresarial y el empleo, además de dar apoyo al sector del taxi. Ahora, con esta subvención a la Cofradía Nuestra Señora de Las Mercedes de Los Cristianos, se da un impulso al sector primario del municipio.