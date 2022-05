A las 11:00 horas la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós de Arguineguín comenzaba a dar la bienvenida nuevamente a todas personas interesadas en conocer y sabarear el ya conocido como 'atún de Mogán', que recibe ese nombre precisamente gracias a la labor artesanal que la flota pesquera del municipio siempre ha llevado por bandera para su captura. A caña y anzuelos, con cebo vivo. Así se pescan los atunes que traen a tierra los marineros de las cofradías de pescadores de Arguineguín y Playa de Mogán, que albergan unas 60 embarcaciones y de estas subsisten cerca de 200 familias.

Precisamente poner en valor esta profesión, su modelo artesanal y sostenible, es lo que pretente este evento y por ello, además de dar a probar el atún y otros productos del mar, se organizan homenajes como el celebrado esta mañana que ponen cara y voz a sus protagonistas. Esta edición, la quinta, dos marineros de Playa de Mogán, José Llovell y Antonio Godoy, han sido reconocidos en compañía de sus familias, amigos, vecinos y vecinas, pero también de todas aquellas personas que se han acercado a la localidad para disfrutar de una jornada festiva diferente.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno ha abierto el acto felicitando el Día de Canarias y resaltado lo "emocionante" que ha sido la preparación de la Feria y en especial del reconocimiento "a dos personas que han influido tanto en la pesca del municipio".

Los homenajeados se han dado a conocer a través una entrevista grabada en el lugar que mejor conocen y seguramente en el que mayor tiempo han pasado, sus barcos. Antonio Godoy, es conocido como 'El interés' desde que hace ya muchísimos años entró a la factoría a por hielo y un buen amigo le puso la mano en la frente y le dijo "tienes más de 40ºC de fiebre, fuerte interés tienes". Si un adjetivo lo define es luchador, así coinden todos sus seres queridos.

De 75 años, se quedó viudo con 37 y siete hijos a su cargo, por aquel entonces de entre 4 y 13 años. Para salir adelante tuvo que "ir a pescar como un carnero". Largas jornadas faenando que acaban siempre de noche. Reconoce su carácter estricto. "La vida me trató mal y entonces me endurecí", dijo, aunque apuesta por el diálogo. "Las personas tienen que hablar y entenderse". Fue buen boxeador y luchador canario, pero su profesión estaba en el mar, al igual que la de sus cuatro hijos varones. Aunque es de Playa de Mogán, donde se siente querido y valorado, manifiesta un gran cariño por los marineros de Arguineguín, de quienes dicen "me trataron siempre como un amigo, un hermano". Por ello, les dedica a todos, incluidos a los que ya no están, tanto de un barrio como de otro, el reconocimiento que hoy ha recibido de manos de la alcaldesa y del concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez.

José Llovell 'El Guirrillo' tiene 69 años y, cómo reconoce, si no fuera por problemas de salud, seguiría trabajando. Su apodo pasó de su hermano a él y ahora lo comparte con su hijo Iván, también pescador de la Cofradía de Playa de Mogán. Casado desde hace 47 años, tiene otras dos hijas. A 'El Gurrillo' el mar lo llamó muy temprano. Con tan solo 5 años se escondía en el barco en el que su padre trabajaba, concretamente en el salvavidas, y cuando ya estaba en alta mar, se dejaba ver, ya su "viejo", como él mismo lo recuerda, no quería que fuera a la mar tan pequeño. Le amputaron una pierna hace ha unos siete años y poco después tuvo un trombo pulmonar que logró sobrevivir, asegura, gracias a su esposa Ramona.

Tanto Godoy como Llovell reconocen las adverisidades a las que se enfrenta el sector pesquero, debilitado con el paso del tiempo, que pasan por el reparto de las cuotas de capura y el relevo generacional de los pescadores, entre otros.

En el mismo acto se proyectó también un reportaje sobre los arrieros y arrieras del municipio, cuya presencia ha ido mermando con el paso de los años. Claudio Hernández, Domingo Ramírez y Olga Medina, el primero en activo y los otros dos ya retirados, han dejado constancia de la dureza que entraña igualmente este oficio, aún más hace treinta años cuando el atún y otras capturas tenían que descargarse directamente en las playas, tirando de éstos con una cuerda, todo a mano. Y luego hacer el reparto y venta directa a pescaderías, fábricas e incluso a viviendas.

María del Pino Trujillo, Juana Trujillo, Marisol Valerón, Dolores Santana, Inocencia Sosa, Herminia Aguiar, Petra Alonso, Micaela Alonso y Carmen Hernández son ocho mujeres del municipio, mayores de 65 años, que también ha dejado en vídeo el testimonio de su vida como esposas de marineros, dando a conocer cómo vivían realmente las familias de pescadores desde la perspectiva de quienes se quedaban en tierra.

A todos ellos también se les entregó una placa conmemorativa por su participación en el proyecto, al igual que a los cocineros que idearon las tapas ofrecidas gratuitamente en la jornada de ayer –Alejandro Álamo de Casa Enrique, Dalmai Hernández de Los Almácigos Industria Qulinaria, Jimmy Rodríguez de Grill Costa Mar, Alberto Franco de El Cenador, Leandro Falcone del Restaurante Marina y José Suárez del Restaurante Playa de Mogán–.

Hata 2.400 unidades de esas tapas fueron elaboradas por el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y del Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina del IES Arguineguín, y montadas y servidas en el evento por el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo- Garantía Juvenil Servicios de Sala. Igualmente a estos se les ha entregado un reconocimiento por su participación.

Al evento también han acudido la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, el concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, el concejal de Sanidad, Juan Carlos Ortega y el concejal de Deportes, Luis Becerra.

Atún, música y folclore

Este segundo y último día de Feria del Atún y el Mar de Mogán volvieron los puestos de restauración de establecimientos del municipio –Casa Enrique, Los Almácigos Industria Qulinaria, y Bar La Jaca –ofreciendo elaboraciones con atún como empanadillas, salpicón y croquetas. También tartar de atún con parchita, sashimi con mayonesa kimchi, brocheta de atún y salsa de manices, guacamole de atún y yuzu, roll de queso crema, col y atún y tortilla de cebolla caramelizada, rulo de queso y atún, paté de atún y mermelada de algas y atún adobado a la plancha. Asimismo ha participado nuevamente la Asociación Autonímica de Barmans de Canarias.

Todo servido al momento para tomar en las grandes mesas instaladas en la carpa y acompañarlas con música en vivo como la de Caco Senante, que deleitó con un repertorio de boleros tras el acto-homenaje. Seguidamente el grupo grancanario 'Mojo con Son', que ofreció un concierto de música cubana.

Esta tarde, a las 18:00 horas, dará comienzo en la misma plaza la Muestra de Folclore de las Escuelas Artísticas del municipio, actividad que pondrá fin a esta edición de la Feria del Atún y el Mar de Mogán.

El Ayuntamiento organiza y cofinancia este evento, que también cuenta con financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y es cofinanciado por el Gobierno de Canarias, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria, así como con la colaboración y participación del Cabildo de Gran Canaria.