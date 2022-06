Las microalgas, una solución más sostenible para la alimentación de peces de cultivo

Las Palmas de Gran Canaria/ La tesis doctoral de Marta Carvalho, del Grupo de Investigación en Acuicultura del IU-ECOAQUA de la ULPGC, concluye que la incorporación de microalgas en la composición de los piensos aumenta la calidad nutricional en corvinas y doradas.

La tesis doctoral de la investigadora de Marta Carvalho, que obtuvo calificación cum laude en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), concluye que las microalgas pueden ser sustitutivas o complementarias a las harinas en el pienso con el que se alimentan los peces de cultivo. Su investigación es de gran utilidad, ya que esta alternativa representa una fuente de lípidos y omega-3 y ayudará en la producción de piensos más sostenibles en la acuicultura marina.



El estudio liderado por el Grupo de Investigación en Acuicultura del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) se ha realizado a partir de la alimentación de dos especies importantes en la acuicultura mediterránea: la dorada y la corvina. La innovación que aporta es la de disminuir el uso de harinas y aceites de pescado en piensos para acuicultura. Así, en piensos con una inclusión muy baja de harina de pescado (sólo 15%) es posible no incluir aceite de pescado mediante el uso de los derivados de microalgas estudiados.

La investigación concluyó que el crecimiento y la salud de los peces no se vieron afectados y, en cambio, aumentaron los contenidos en EPA+DHA, los ácidos grasos omega-3 más importantes, con respecto a los piensos usados actualmente en el cultivo de peces. En este sentido, estos piensos que basan su composición en microalgas, enriquecen su nivel nutritivo, aportan más calidad al tiempo que son más sostenibles ambiental y económicamente.

El estudio, que fue presentado el pasado martes 17 de mayo de 2022, ha sido desarrollado por la estudiante portuguesa Marta Carvalho bajo la dirección de la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la ULPGC, la catedrática Marisol Izquierdo, y por el profesor Daniel Montero. Esta semana, justamente, ha resultado ganadora del segundo premio del V Concurso Cátedra Telefónica de la ULPGC, en la categoría de proyectos de grado, postgrado o tesis.

La tesis, incluida en el proyecto PerformFish del IU-ECOAQUA, lleva por título "Piensos innovadores basados en fuentes de omega-3 novedosas para mejorar la producción mediterránea de peces", obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude dentro de la especialidad de Doctorado Internacional.

Carvalho cursó su grado y su máster en la Universidad de Oporto, su ciudad natal. En su último año de máster, gracias a una beca ERASMUS+, realizó las investigaciones experimentales de su tesina en el IU-ECOAQUA de la ULPGC bajo la dirección también de Marisol Izquierdo. "La experiencia fue tan positiva para ambas partes que decidí ingresar en el programa de doctorado de ACUISEMAR en 2017-2018 también bajo la dirección de la profesora Marisol Izquierdo y del profesor Daniel Montero", explica la investigadora.

En abril de 2018 Carvalho consiguió dos becas de doctorado, una procedente de la Fundación de Ciencia y Tecnología Portuguesa y otra de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que es por la se decantó finalmente para profundizar en sus estudios.

La investigadora obtuvo en 2021 una de las becas 'Women in aquaculture' entre 200 solicitantes de todo el mundo. Este reconocimiento lo concede anualmente a dos científicas la compañía nórdica Kvarøy Arctic, uno de los mayores productores sostenibles de salmones de todo el planeta, con el objetivo de velar por la presencia y el papel de la mujer en el sector de la acuicultura.