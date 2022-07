Gran Canaria se posiciona como capital mundial del queso artesanal con el II Foro Internacional del Queso y apuesta por su valor turístico

Las Palmas de Gran Canaría/ Cocineros en la élite Michelín como Sergio Bastard, Quique Dacosta, Albert Adriá o Carlos Maldonado; expertos en el uso del queso como Alessandro Carpenedo, Ana Belén González, Jorge Martín o Dani García; valores contrastados de la cocina en Canarias como Juan Santiago, del Restaurante Hestia de Gran Canaria; Germán Ortega, de La Acuarela o, entre otros, Braulio Simancas, de Silbo Gomero de Tenerife son algunas de las figuras que asistirán a Infecar la próxima semana con motivo de la segunda edición del Foro Internacional del Queso, y lo hace con una propuesta de vanguardia, una ambiciosa nómina de profesional y el propósito de reivindicar la cultura del queso, unir a los productores y ganaderos con el empresariado turístico y convertir a Gran Canaria en una referencia internacional.



Gran Canaria se convertirá los próximos 11 y 12 de julio en la capital mundial del queso artesanal, 3 años después de su primera edición en 2019, con la celebración del II Foro Internacional del Queso, promovido por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para dar forma a una propuesta gastronómica única, con sede en Infecar. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló en la presentación, que esta iniciativa "constituye una ocasión inmejorable para valorar el trabajo realizado durante décadas por ganaderos y maestros queseros de Gran Canaria que, con su esfuerzo, dedicación y pasión han logrado potenciar el sector primario, mejorar la economía de las zonas rurales y proteger nuestro entorno natural". Morales añadió que "Gran Canaria, uno de los territorios insulares del mundo que produce mayor cantidad de quesos distintos y nuestro objetivo es aprovechar este activo tan potente y diferenciador en un mundo en el que los destinos turísticos están cada vez más estandarizados". Para ello, presentó un amplio programa que acercará a los profesionales de la restauración, la hostelería y la gastronomía de Canarias, las opciones más innovadoras para sus negocios y su comercialización. "Los productores insulares de queso necesitan apoyo, realizan un producto magnifico y son imagen de Gran Canaria", añadió.

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, explicó que el Foro es una "oportunidad de proyección para nuestro magnifico producto y las explotaciones ganadera de Gran Canaria, que concentra el trabajo de muchas familias, que son una maravilla y que necesita de este tipo de acciones y con ello elevar el nivel de la producción y reputación de los productos de nuestra tierra".

Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria, apuntó que "queremos que el queso de Gran Canaria esté presente en los mejores restaurantes y cocinas del país por sus inmensas posibilidad y calidad y que, además, se convierta en un producto de peso en la promoción turística del destino Gran Canaria". A continuación, añadió: "la gastronomía de Gran Canaria vive uno de sus momentos más importantes y ha sabido erigirse en uno de los mayores reclamos turísticos de nuestro destino turístico tras la pandemia. Se ha apostado como nunca antes porque lo gastronómico sea eje transversal de muchos productos turísticos y atender, con ello, la demanda creciente en los hoteles y restaurantes mediante experiencias únicas, diferenciadoras y, en definitiva, un complemento fundamental de enorme calidad de nuestra oferta turística".

Por último, Julia Pérez, de la empresa organizadora Gastroactitud, explicó el programa del foro y expuso que los quesos de Gran Canaria se encuentran entre los mejores de España, de Europa y por lo tanto del mundo".

El Foro cuenta con un amplio programa que acercará a los profesionales de la restauración, hostelería y gastronomía isleña las opciones más innovadoras para sus negocios. Los productores insulares de queso tendrán, además, unas jornadas técnicas específicas para conocer otras formas de implementar y/o mejorar sus productos. Entre los cocineros canarios a destacar están Juan Santiago del Restaurante Hestia de Gran Canaria, Germán Ortega de La Acuarela (1* Michelín), Braulio Simancas de Silbo Gomero de Tenerife; y los nacionales, Sergio Bastard de la Casona del Judío, Quique Dacosta (con 3*), Albert Adriá, de Enigma, (1*) o Carlos Maldonado, Raíces, (1*), entre otros.

Al igual que en la edición de 2019, las asociaciones de queseros y queseras de Gran Canaria, Proquenor y Asoquegran, estarán presentes durante los dos días del Foro en el horario de las Jornadas, de 10:00 a 18:30, y tendrán sendos stands de venta de los principales quesos artesanales de Gran Canaria.

Entre los ponentes que participan en las Jornadas Técnicas programadas con la colaboración de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QRED). Destaca también la presencia de ponentes María del Rosario Fresno, veterinaria del ICIA que hablará de alimentación del ganado y su influencia en la calidad del queso; Francisco Javier Fontecha del CSIC, sobre el consumo de queso y salud cardiovascular; Ángel Nepomuceno y la flexibilidad sanitaria en queserías artesanales; Isidoro Jiménez, técnico del Gobierno de Canarias, sobre el aprovechamiento del suero lácteo para elaboración de mantequilla en queserías artesanas, o José Luis Martín, Maestro Quesero Afinador sobre las condiciones óptimas para afinar y conservar los distintos tipos de quesos según la época del año. Además, destaca la presencia de expertos del uso del queso en la restauración como Alessandro Carpenedo de La Casería, Ana Belén González, Jorge Martín del Equipo I+D, grupo Dani García (2*). Las jornadas también incluyen un concurso de bocadillos de queso.

Gran Canaria, una potencia del queso

En el acto de presentación se puso en valor que Canarias no solo es el territorio con mayor consumo de queso por habitante y año (11,16 Kg/persona), sino que en las islas se elaboran algunos de los mejores quesos de Europa. Además, Gran Canaria, es, probablemente, el territorio con más miniqueserías por kilómetro cuadrado existente, siendo más de 80 en toda la isla, y que nos ofrece una gran variedad de quesos que se muestran en los distintos tipos de leche y las mezclas con las que se elaboran, en los amplios tipos de formatos y en los diversos modos de producción.

La geografía, los diferentes microclimas y la biodiversidad de Gran Canaria otorgan a los quesos de la isla unas sensaciones olfato-gustativas únicas. La observación y los sentidos se alían para agudizar la vista, el olfato, el tacto y el gusto y así se descubre que los quesos de Gran Canaria obtienen un aroma particular y característico, donde la materia prima y el tiempo de maduración determinan la intensidad de sus sabores y texturas, en los más de 3.000 toneladas/año que se producen en la isla.

Gran Canaria, además de ser la isla con mayor cabaña ganadera de Canarias (12.000 cabezas de ganado), cuenta con unas 80 queserías artesanas, en las que sus quesos se elaboran con leche cruda producida en la propia explotación, produciendo en total unas 1.500 toneladas al año, siendo aproximadamente: un 9% queso de Flor; 11% queso tierno; 34% queso curado; y 46% queso semicurado

En la elaboración de estos quesos predomina la leche de cabra (77%), seguida de la de vaca (16,5%) y por último la de oveja (3,5%). La isla cuenta con una Denominación de Origen Protegida: D.O.P Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía. De los 21 municipios de la isla, se produce queso en 18 siendo los tres de mayor producción Moya, Gáldar y San Bartolomé de Tirajana.

Antonio Morales apuntó que las ayudas dadas por el Cabildo desde 2021 de casi 8 millones de euros para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria por covid y por la guerra de Ucrania no serán suficientes si todos no nos convencemos de que el arma más poderosa que tenemos es exigir producto local en comercios y restaurantes.

La puesta en valor de los productos del sector primario funciona como palanca de cambio en el mundo rural, haciéndolo más sostenible, evitando su abandono, frenando los grandes incendios y preservando la gran biodiversidad que alberga.

Tal es así que el Cabildo de Gran Canaria, de los 900.000 euros que se destinan anualmente al sector ganadero, unos 250.000 € son para mejorar la competitividad de las queserías artesanales, pero, además, la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria también invierte unos 580.000 euros anuales en actuaciones de valorización del producto local, con una presencia muy importante de los quesos insulares.

En definitiva, el objetivo de Soberanía Alimentaria y Turismo de Gran Canaria es convertir la gran variedad de quesos que se producen en la isla en un atractivo turístico más y visibilizar con ello la calidad y trabajo artesano de quienes los producen.

