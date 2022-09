Gran Canaria Me Gusta despliega su gastronomía en el Salón Gastronómico de Canarias 2022

Las Palmas de Gran Canaria/ Gran Canaria, a través de su programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, despliega la gastronomía de la isla en el Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias. Medio centenar de profesionales (6 mujeres y 11 hombres) entre cocineros, cocineras, sumilleres y pasteleras; medio centenar de marcas de productos locales; participación en 4 de los 11 campeonatos que se celebran; y 2 ponencias en el escenario principal conforman la participación de la isla en el evento.



En el stand de 48 metros cuadrados que Gran Canaria tiene en el Recinto Ferial de Tenerife se realizarán showcookings, catas y degustaciones en los que estarán representados casi la totalidad de los municipios de la isla.

"Estamos muy contentos del despliegue que hemos hecho y de la amplia representación que traemos para dar una muestra de la identidad de Gran Canaria, de lo que somos, de nuestro producto local. Desde el Cabildo de Gran Canaria, a través de nuestro programa Gran Canaria Me Gusta, en la que trabajamos distintas áreas, lo que tratamos es de promocionar y fomentar la comercialización del producto local. Y qué mejor manera de hacerlo que en el ámbito de la gastronomía", afirma la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

Los showcooking en el stand de Gran Canaria, en esta edición, se han organizado de tal forma que no solo tenga protagonismo la cocina de los restaurantes, sino también la sala a través de los sumilleres. "Esta propuesta nos parece maravillosa porque de lo que se trata es de poder mostrar lo que realmente ofrecemos en el restaurante: la experiencia completa, no solo el producto, no solo la cocina; sino también el servicio", asegura Alba Bernal, sumiller y jefa de sala del restaurante Umiaya.

Este martes 27 de septiembre, los restaurantes Bevir, Hestia, Pícaro y Umiaya; los productos locales como la Sal de Tenefé, el café de Finca Los Castaños, los quesos artesanos de Asoquegran , las mermeladas de Dismepe, los vinos de Gran Canaria (bodegas Las Tirajanas y Bentayga) y las armonías líquidas de Arehucas fueron los protagonistas de la primera jornada.

Esta tarde se conocerán los ganadores del Campeonato de Cocina Absoluto, en el que participan Ivan Pulido (chef ejecutivo del Grupo MyM) y Daniel Castro (docente de cocina); Ruyman González y Willy Ramírez (restaurante Pícaro); Richard D. Aguilar y Kilian Bórdelo (restaurante Casa Romántica); y Francisco Pérez y Gamuro Verde (Hotel Escuela Sta. Brígida, Hecansa). Así como los del concurso Jóvenes Cocineros, en el que participan 3 estudiantes del Hotel Escuela Santa Brígida.

Ivonne Hernández, jefa de pastelería de El Perchel (Grupo Cordial) será quien represente a la isla el próximo jueves 29 de septiembre en su especialidad. Y el docente Daniel Castro hará lo propio en el concurso de Bocadillo Canario, también el último día del evento.

"La amplia participación del sector de la isla en eventos como este y de esta forma contribuye a que podamos dar a conocer nuestra gastronomía, los magníficos profesionales que tenemos y los productos de altísima calidad, que cada vez más, tenemos. Por eso, es de agradecer que nos den la oportunidad de estar aquí", asevera Juan Santiago, chef y propietario del restaurante Hestia.

Mañana, además de otra completa programación de actividades en el stand de Gran Canaria desde las 11:00 horas, el chef Carmelo Florido (restaurante El Equilibrista 33), acompañado del crítico gastronómico Javier Suárez, ofrecerá una ponencia con el título "El equilibrismo de la cocina canaria de Don Benito Pérez Galdós hasta el s.XXI", a las 12:00 horas.

Inauguración con La Palma como invitada, tras 2 años sin Gastrocanarias

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, junto al director General de la Consejería, Juan Manuel Gabella, y el director de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ramón Redondo, formaron parte de la comitiva institucional que inauguró Gastrocanarias.

El evento abrió sus puertas después de dos años de pandemia, con 217 estands de empresas líderes del sector y la presencia institucional del Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma (que este año es la Isla Invitada), La Gomera y El Hierro, además de distintos consistorios.

