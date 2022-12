Las Palmas de Gran Canaria/ Si el pasado viernes se presentaba la campaña navideña de Gran Canaria Me Gusta -que pone en valor el relevo generacional en el campo a través de cuatro historias de éxito- y un acuerdo de colaboración con Guaguas Municipales cuyos vehículos pasearán por la capital imágenes y textos inspiradores que inviten a la ciudadanía al consumo de productos kilómetro cero y de temporada, hoy, el programa ha puesto el foco en los mercados municipales y la consejera de Industria, Minerva Alonso, ha estado repartiendo bolsas promocionales en el Central y en el de Vegueta para "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir el producto de la isla, por su calidad, por crear riqueza y por respeto al medio ambiente", ha declarado.

Es la última de una larga lista de acciones impulsadas por el programa Gran Canaria Me Gusta, donde el modelo de colaboración público privada que se utiliza -con la Cámara de Comercio- está resultado "determinante" para alcanzar "la Ecoisla que pretendemos: generar y diversificar la economía a través del sector primario, creando en la isla una industria agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente", según explicó el viernes el propio presidente de la institución, Antonio Morales.

Y es que la Consejería de Industria, junto a la Cámara de Comercio a través de una subvención, ha invertido 2 millones de euros en los últimos dos años en este programa que se ha materializado en acciones como el acuerdo con superficies de alimentación y mercados para la señalización del producto local a través de la marca de promoción; las campañas de promoción en mercados municipales; las acciones de promoción específica de productos: Ferias de vino, de cerveza, etc; la creación de la web y primer mercado digital "Gran Canaria Me Gusta" que aúna a alrededor de 200 productores y nueve empresas distribuidoras de la isla; las misiones comerciales internas con superficies de alimentación y Chef de la isla; el desarrollo de ferias locales Km 0 o el primer Plan de dinamización de mercados de abasto, entre otras.