Convocados los exámenes teóricos para las titulaciones de embarcaciones de recreo

Estos exámenes permiten la obtención de los títulos de Capitán de Yate (CY); Patrón de Yate (PY); Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER); y Patrón para Navegación Básica (PNB). Las pruebas se realizarán desde febrero y hasta octubre en Tenerife y Gran Canaria.

Para participar en la obtención de alguna titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo, el interesado deberá tener cumplidos 18 años de edad en el momento en el que realice las pruebas teóricas para la obtención de estas.

Los menores de edad que hayan cumplido 16 años en el momento de la realización de las pruebas, podrán participar en los exámenes para la obtención del título de patrón para navegación básica, para cuya inscripción se deberá adjuntar en el momento de presentación de la solicitud el consentimiento por escrito de los progenitores o tutores legales del menor acompañada del documento de identidad.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte, en vigor, del interesado, o consentimiento expreso a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para recabar los datos de identidad del interesado.

La resolución establece la siguiente distribución de convocatorias por lugar y fecha de celebración, así como el plazo de matrícula para cada una de ellas:

- En Gran Canaria y Tenerife, para la obtención de títulos PER y PNB, el día 18 de marzo. Matrícula: del 10 de febrero al 20 de febrero.

- En Gran Canaria y Tenerife, para la obtención de títulos PER y PNB, el 20 de mayo. Matrícula: del 10 de abril al 20 de abril.

- En Gran Canaria y Tenerife, para la obtención de la titulación de PY, el 8 de julio. Matrícula: del 29 de mayo al 8 de junio.

- En Gran Canaria y Tenerife, para la obtención de títulos PER y PNB, el 21 de octubre. Matrícula: del 12 de septiembre al 21 de septiembre.

- En Tenerife, para la obtención de títulos CY y PY, el 11 de noviembre. Matrícula: del 2 de octubre al 11 de octubre.