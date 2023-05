La trayectoria profesional del ingeniero agrónomos Julián Martínez Beltrán también ha sido reconocida con la distinción de Colegiado de Honor. Martínez Beltrán es experto en uso de tierras y aguas en agricultura de regadío, especialmente en drenaje de tierras regables y control de salinización de suelos. Ha desarrollado la profesión en diversos organismos como el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, entre otros.

Agroislas y En Clave Rural, placas de Colegio

La Placa de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias reconoce el interés y la dedicación de empresas y organizaciones del sector a temas agrarios y de ingeniería agronómica.

Agroislas es una empresa con más de 15 años de experiencia en materia de asesoramiento, trabajos de ingeniería y formación en el sector agroalimentario y está integrada, entre otros profesionales del sector, por un equipo de ingenieros agrónomos con alta capacidad técnica y profesional.

En Clave Rural, el programa sobre el sector agroalimentario de la emisora esRadio, pone el foco de atención cada sábado en las noticias más relevantes del sector, dando voz a los diferentes agentes implicados en el proceso de producción.

Entrega del Premio José Cascón

El trabajo "Differential interferometry over Sentinel 1 Topsar images measuring earth surface deformations. A tool for wáter and tillage soil erosion analysys in agricultural basins" del ingeniero agrónomo Francisco Sánchez Crespo ha ganado el Premio José Cascón del Colegio, en la categoría "Tesis Doctoral".

En la categoría "Trabajo Fin de Máster", el Jurado ha decido conceder ex aequo el Premio a Ana Grande Gutiérrez por el trabajo "Desarrollo de un sistema de diagnóstico de fallo de rodamientos en maquinaria agrícola mediante análisis de señales acústicas" y a Patricia Saiz Valle por el trabajo "Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero en función de la capacidad de carga ganadera mediante un modelo de biomasa y uso de imágenes satelitales en el tramo alto de la cuenca del Eresma Adaja".

El objetivo de este premio es estimular y destacar la originalidad y aplicación a la agricultura y a la agroalimentación. Cada categoría del premio está dotada con 1.500 euros.

El acto, celebrado este jueves 11 de mayo, en la Real Fábrica de Tapices de Madrid concluyó con las intervenciones de Francisco González, decano del Colegio, y José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sobre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias es una corporación de derecho público formada por cerca de 1.600 ingenieros agrónomos colegiados que desarrollan su actividad profesional en ámbitos como los de la agricultura y la ganadería, la alimentación, el medioambiente o el medio rural.

En el ámbito de la alimentación, por ejemplo, abarca todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde el asesoramiento a los agricultores y ganaderos y la producción de alimentos hasta la transformación y comercialización de las materias primas.