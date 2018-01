Santa Cruz de Tenerife/ La concejal responsable en materia de Consumo subraya que lo único que los establecimientos pueden rebajar en estas fechas es el precio. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Santa Cruz de Tenerife ha recordado hoy a los ciudadanos que mantienen idénticos derechos en el periodo comercial de rebajas que durante el resto del año.



La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, ha subrayado a este respecto que lo único que los establecimientos pueden rebajar es el precio de los productos, no así la calidad de los mismos ni las garantías a los compradores.

La OMIC recomienda, como ha hecho en ocasiones anteriores, algunas pautas de consumo responsable, como la elaboración de una lista de lo que se pretende adquirir o la fijación de un presupuesto previo para evitar compras compulsivas o imprevistas.

En relación a los derechos de los consumidores, Moliné explicó que "están relacionados con diversos aspectos que deben respetar la garantía regulada y la calidad de los productos, la aportación de la factura de compra y el acceso a abonar estas adquisiciones con los mismos sistemas de pago que en el resto del año", salvo que se indique de forma expresa que queda excluido en períodos de rebajas.

Además, indicó que los productos ofertados deben ser de la presente temporada y no presentar defectos.

Otro aspecto importante para los consumidores es la publicidad de los productos ofertados, que tanto en rebajas como en cualquier otra época del año, tiene valor contractual y permite a los consumidores exigir las condiciones publicadas a través de la misma.

Una de las características de la venta de productos en período de rebajas es que deben estar a la venta con anterioridad a las mismas, en cuyas etiquetas y cartelería deben informar de forma clara e inequívoca de su precio original junto al rebajado, o bien, indicar el porcentaje de rebaja de forma clara.

La OMIC resalta también la importancia de conservar los tickets o facturas de las compras, ya que se necesitarán ante cualquier posible reclamación, cambio. En cuanto al servicio de postventa y la aplicación de la garantía son iguales al resto del año, con independencia de que los productos se adquieran en rebajas.

También el consumidor tiene que tener en cuenta que los empresarios no tienen la obligación legal de realizar cambios y devoluciones de los productos vendidos en perfectas condiciones. Dicha práctica comercial se efectúa a libre criterio de los comercios y una vez que se establezcan, deberán informarse de estas condiciones al consumidor de forma previa a la compra del producto. Por ello, las condiciones de dichos cambios o devoluciones serán establecidas por cada uno de los empresarios en cuanto a fijar plazos, modalidad y documentos que se soliciten para estas situaciones. Por lo que la OMIC aconseja que los consumidores soliciten dicha información para prevenir conflictos posteriores a la adquisición.

Servicio gratuito

La OMIC presta un servicio gratuito de protección de los derechos de los consumidores, que pueden acudir a las dependencias de dicha oficina, ubicadas en la sede municipal del Parque de La Granja, para informarse adecuadamente antes de comprar un producto o contratar un servicio, así como reclamar en vía administrativa, y recibir asesoramiento, cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados o se encuentren en una situación de indefensión en materia de consumo.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)