El evento mostrará las diferentes manifestaciones artísticas del municipio, tanto a nivel colectivo como particular, a través de conciertos, exposiciones, un mercadillo, actuaciones, una apetitosa ruta gastronómica y actividades infantiles.

'Expo Mogán 2018' contará por primera vez con un espacio destinado a las actividades del programa 'Me quiero, Me cuido'. Desde el Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Genero, se organiza la programación anual de este proyecto, que pretende ofrecer a la población en general y a la mujer en particular, un espacio donde tomar conciencia, formarse y educarse sobre la salud, mente y cuerpo, superando los estereotipos de género y potenciar así el auto cuidado personal y el empoderamiento femenino.

El espacio 'Me quiero, Me cuido', que estará disponible el sábado 26 de mayo en la Plaza Sarmiento y Coto, incluirá un stand informativo del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, un taller de imagen personal y una master class de bailes latinos.

La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, resaltó que "desde este grupo de gobierno realizamos el reconocimiento que le corresponde y ponemos en valor la cultura, la historia y las manifestaciones artísticas que se realizan en nuestro municipio a través de Expo Mogán".

Bueno subrayó el carácter participativo, "en esta quinta edición, hemos vuelto a abrir a los ciudadanos la participación. Hay que agradecer tanto a los colectivos como a los particulares que contribuyen, año tras año, consiguiendo que continúe creciendo la 'Expo Mogán'. Asimismo, queremos resaltar también que la mayoría de los productos que se verán durante la Expo Mogán serán producidos y hechos en el municipio por sus habitantes".

El Ayuntamiento ha buscado facilitar el recorrido por las calles del casco histórico, por ello, durante este fin de semana las calles San José y Juan Martín estarán peatonalizadas y cerradas al tráfico. Como en años anteriores, los ciudadanos que deseen asistir podrán hacerlo aparcando su vehículo en la zona alta del pueblo de Mogán.

Actividades gratuitas

"En los dos días de puertas abiertas de 'Expo Mogán'", indicó la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, "el municipio mostrará lo mejor de su arte, de su gastronomía y de su historia". Así, este año, el evento contará con cuatro grupos invitados de fuera del municipio; Tinguaro, Flash Funk, The South Band y Los Salvapantallas. El resto de exposiciones, conciertos y demás actuaciones, serán en su mayoría realizadas por vecinos y residentes en el municipio.

Dentro de las exposiciones y muestras, los visitantes podrán disfrutar de algunas de las alegorías que los colectivos han llevado otros años a la romería de San Antonio El Chico y que están siendo colocadas en azoteas y otros espacios en las calles del pueblo de Mogán. Asimismo, habrá exposiciones de pintura, de arquitectura, de fotografía, de calados, ganchillo, bordados, antigüedades y de manualidades.

Una de las exposiciones más destacadas será la de dibujo a grafito 'Mogán a lápiz' del artista Eduardo González. Durante la 'Expo Mogán' se exhibirán los cuadros en gran formato con imágenes representativas del municipio. "También se pondrán a la venta las imágenes de estos cuadros, en versiones a grafito y a acuarela, para que los vecinos y visitantes puedan llevarse a sus casas un bonito recuerdo de Mogán. Además, estas imágenes serán las que compongan el programa de las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico", explicó la edil de Cultura.

Asimismo, se presentarán tres publicaciones, que serán 'La muerte en la sociedad tradicional', del cronista oficial de La Aldea de San Nicolás, Francisco Suárez Moreno, 'Desastres de un optimista triste', Aarón Peón Gil, y 'Retazos de mi vida', de María del Rosario Ramos Sánchez.