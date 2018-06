Desde saquitos de marisco, croquetas de carne de cabra, morenas chisposas, bombones de salmón o locuras de pilpil son algunas de las sugerentes tapas calientes que podemos saborear, y en la especialidad de tapas frías también encontramos sugerencias tan sabrosas como el melón con jamón, carpaccio de aguacate, ensalada Hong Kong, rosas de mar o tomates carnavaleros.

Todas las personas interesadas en participar deberán ir rellenando la Cartilla de Puntuación, con sus valoraciones en tapa fría o caliente de cada establecimiento inscrito en la Ruta de la Tapa del Municipio, y finalizado el recorrido, entregar la Cartilla de puntuación debidamente sellada por cada bar o restaurante visitado, en la urnas que el cliente encontrará en el Ayuntamiento de Antigua o la Tenencia de Alcaldía de Caleta de Fuste, recuerda la concejala, Deborah Edgington.

Cada participante, además de disfrutar de una tapa fría o caliente elaborada para la ocasión, junto con una bebida, todo por un precio de 2,50 euros, podrá participar en el sorteo de numerosos premios entre los que se encuentra un coche, viajes, estancias en hotel, cenas en restaurantes, etc.

Los bares, cafeterías y restaurantes participantes son en Caleta de Fuste los restaurantes Kobe, Aberdeen, la Taberna El Capitán, la Cervecería El Tirol, el Café Mirante, My Tapas, AAmares, Gambrinus, Bar Dino Latinos, Restaurantes Taaj Indian Tandoori, Fado Rock, O'Fado, Casanostra, Chino Hong Kong II, Slow BOat II, The British Corner, Smile Terraza del Mar, Bar Tapas, Little Havana, en el Centro Comercial Atlántico, el Café Gala y el restaurante Loco´s Tex Mex Grill, por Antigua la Cafetería El Tiempo, el Restaurante Todo Bueno, el Bar Cafetería el Artesano, la Pizzería Los Girasoles, el Restaurante El Luchador y Casa Matoso, en Costa de Antigua el Bombay-Burritos y el Restaurante Jinxing, en Llanos de la Concepción el Bar García y en Betancuria, el restaurante La Sombra.