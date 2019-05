'Vive La Rambla' y 'Ven a Santa Cruz' multiplican los actos de las Fiestas de Mayo

Santa Cruz de Tenerife/ La ciudad acoge un fin de semana repleto de música, la muestra de Flores, Plantas y Artesanía, gastronomía, talleres infantiles, teatro y cine. Santa Cruz de Tenerife sigue de celebraciones, ya que este viernes cumple el 525 aniversario de su fundación. Y para ello, además del programa propio de sus actividades, en este fin de semana "grande" de las Fiestas de Mayo se suman dos iniciativas comerciales, culturales y de ocio que añadirán más atractivos y propuestas para toda la familia en la ciudad: "Vive La Rambla", este viernes, de 11:00 a 20:00 horas, y "Ven a Santa Cruz", sábado y domingo, de 11:00 a 20:30 y de 11:00 a 19:00 horas, respectivamente, inundarán literalmente la ciudad de eventos para todos los gustos y edades.



A estos grandes contenedores de actividades, se suma el Teatro Guimerá con el "Adiós, Arturo", de La Cubana; la música clásica en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, con "Así habló Zaratustra", de R. Wagner; la continuidad de las Fiestas de Mayo con sus Gorgoritos, el concurso de Dibujo y Pintura en el parque García Sanabria, las ediciones de los concursos de cruces de flores -en calles y plazas- y de materiales reciclados de los colegios, la 43ª edición de la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, los conciertos en la plaza de la Candelaria, y como siempre, el cine en el TEA, que completa una repleta agenda.

Para toda la familia, este viernes, sábado y domingo, de 10:00 a 20:00 horas, el Espacio MiniTEA acoge una exposición y actividades vinculadas a la misma bajo el título "¿Y el hombre creó a la mujer?", donde se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte. También estos mismos días, con dos funciones diarias, a las 12:00 y 18:00 horas, tendrán lugar las representaciones, en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, de los clásicos Gorgoritos de Maese Villarejo.

Por su parte, en las Ramblas de Santa Cruz, a partir de las 12:00 horas de este viernes, XII Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con material reciclado, en el que participan la mayoría de centros escolares e IES del municipio. También este mismo día, desde las 17:00 horas, en el parque García Sanabria, tradicional Concurso de Dibujo y Pintura Infantil. Y acaba el día para el público familiar con el espectáculo "Magia cómica", en la sala L'Incanto Espacio Cultural, a las 20:30 horas.

"Vive La Rambla" y "Ven a Santa Cruz"

La iniciativa comercial "Vive La Rambla", ofrece este viernes, de 11:00 a 20:00 horas, en la Rambla de Santa Cruz, en el tramo comprendido entre la plaza de La Paz y la plaza de Toros, carpas de empresas comerciales, servicios de belleza y actividades de enseñanza, además de 33 expositores en la feria Air Kraft Market de artesanía en la avenida de las Asuncionistas, que se completa con talleres de manualidades florales y la música de la parranda Trío Atlántico, en la rambla de Santa Cruz, entre otras muchas actividades para toda la familia.

En lo que concierne a la edición de mayo de "Ven a Santa Cruz", especialmente dedicada al Día de la Madre, este sábado y domingo, 11:00 a 20:30 y de 11:00 a 19:00 horas, respectivamente, esta apertura comercial tendrá como actividades culturales y de ocio destacadas, la ludoteca de las tradiciones, talleres infantiles, junto a la variada programación del Organismo Autónomo de Fiestas y entes colaboradores. Toda la información aquí.

Dentro de esta iniciativa se contará en horarios de 11:00 a 20:00 horas, viernes y sábado, y de 11:00 a 19:00 horas el domingo, con la VI Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El Corte Inglés, con la participación de más de 20 empresas del sector y las actuaciones de Fran Baraja, Naudo Rodríguez y Dj, respectivamente. Y este sábado, desde las 11:00 horas, la Asociación de Comerciantes Zona Centro organiza la entrega de flores por compras en establecimientos asociados en la campaña "Una madre, una flor", para lo que se habilitarán varios puntos de entrega, además de actividades infantiles y el comercio del Clavel Market.

Por otro lado, la agenda de las Fiestas de Mayo prevé para este viernes, desde las 09:00 horas, el Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los distintos barrios y calles del municipio. A partir de las 12:00 horas, se realizará el tradicional recorrido por el paseo de las Tinajas, finalizando en el parque García Sanabria, con la participación de la agrupación folclórica Tajaraste.

Y durante todo el fin de semana, de 10:00 a 21:00 horas, en el parque García Sanabria, XLIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de colorido y aromas en la exposición floral y apreciar la laboriosa tarea de los artesanos de Tenerife, con maravillosos trabajos de cestería, bordados y calados entre otros. Todo ello acompañado de una suculenta repostería tradicional canaria. Para las 19:00 horas del domingo está prevista la entrega de premios del concurso de la exposición y, alrededor de las 21:00 horas, la clausura.

Por la tarde del viernes, a partir de las 19:30 horas, desde la iglesia Matriz de la Concepción, conmemoración del 525 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, con el Solemne Pontifical presidido por el obispo de la Diócesis y concelebrado por los párrocos de la ciudad. A la conclusión de la misma, procesión con la Santa Cruz, con la asistencia del representante de S.M. el Rey y autoridades civiles y militares, recorriendo las calles Santo Domingo, Calzada La Noria y Padre Moore.

Sin abandonar los festejos por el cumpleaños de la ciudad, en el terreno de la música está previsto para este viernes, a partir de las 21:30 horas, el concierto de Mestisay y Olga Cerpa en la plaza de la Candelaria. Al día siguiente, en el parque García Sanabria, a las 19:30 horas, Festival Los Aceviños, que además de este grupo folklórico contará con la participación de Agarau, de La Orotava, y la Asociación Folclórica Buchito de Café, de Teror. Este mismo día, de nuevo en la plaza de la Candelaria, a las 20:30 horas, Benito Cabrera y su "Canarias vino al mundo". Y finaliza el domingo, en idéntico escenario, a las 19:00 horas, Josefina Alemán.

Y permaneciendo en la clave musical, este viernes, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, la Orquesta Sinfónica de Tenerife tendrá en esta ocasión como director a Antonio Méndez y como oboe solista a François Leleux, con un repertorio compuesto por "Tannhäuser, obertura y bacanal (versión de París)", "Concierto para oboe en re mayor, TRV 292" y "Así habló Zaratustra, TRV 176, OP. 30", todas de R. Wagner.

Ya el sábado, en el Museo de Bellas Artes, Velada Poético-Musical con teatro, música, poesía y visitas guiadas en torno a la figura del pintor canario Pedro de Guezala. Y finaliza este capítulo el domingo, a las 11:30 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, con la música de bandas en la "VII Primavera Musical" con la A.M.C. José Manuel Cabrera Mejías, de Icod de los Vinos (35 músicos); A.M. Garachico (35 músicos); A.C.M. Crearte, de Tejina (40 músicos), y A.M. Princesa Yaiza, de El Rosario (40 músicos).

Teatro y humor

En el apartado de las artes escénicas, destaca el espectáculo "Adiós, Arturo", de la compañía La Cubana, que mantienen este segundo fin de semana de representaciones de esta obra en el Teatro Guimerá el viernes, a las 21:00 horas; sábado, a las 18:00 y 22:00 horas, y el domingo, a las 19:00 horas. Por su parte, en la sala L'Incanto Espacio Cultural, este sábado y domingo, a las 20:30 y 18:30 horas, respectivamente, llega el estreno de "Psicopatías Jauja", escrita por Julie de Grandy y dirigida por Crisol Carabal, con la interpretación de Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz y Mariant Lameda.

Por su parte, en el Centro Cultural San Andrés, este viernes, a las 20:30 horas, llega la representación de "Bestiarias", exitosa producción de La Tribu Teatro, que es una llamada a las bestias que todas y todos llevan dentro. El sábado, en este mismo escenario del pueblo marinero y a la misma hora, "Urgencias a las 3 de la madrugada", de Fussion Producciones, protagonizada por Leonardo Abreu, Elizabeth Morales y Aldo Tejera. En Regia Comedy, el viernes, a las 21:30 horas, el humor de ImprovisArte, acompañadas por Rafa Villena, y al día siguiente, a la misma hora, Jéssika Rojano trae su particular humor con su "Harmónika".

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "Contemplación", que presenta un acceso exclusivo de las grabaciones originales del escritor John Hull, que dan lugar a un documental que escriben y dirigen los debutantes en el largometraje Peter Middleton y James Spinney y que abarca los sueños, la memoria y la vida imaginativa, excavando el mundo interior de la ceguera. Y el domingo, en el Centro Cultural San Andrés, a las 19:00 horas, se pasa la película "Mortal Engines".

Fiestas patronales

La Gallega continúa con la celebración de sus festejos patronales y para este viernes, a partir de las 18:30 horas, tendrá lugar la exhibición y concurso de cruces de flores (plaza de Santa Catalina), para continuar con la misa solemne y la procesión de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo. En el Caserío Los Catalanes, también este día, a partir de las 16:00 horas, Festival Infantil y, a su término, una merienda. En Almáciga, en honor de Nuestra Señora de Begoña, este viernes, a las 20:00 horas, el espectáculo musical "Solitas de Almáciga".

Tíncer cierra sus festejos en honor de San Albino y La Cruz este viernes, desde las 11:00 horas, con una agenda compuesta por la celebración del Día Infantil, organizado por la oficina del Distrito Suroeste, dedicado a los más pequeños de la casa. A las 20:00 horas, solemne misa y procesión, que finalizará con una exhibición pirotécnica. En Vistabella, este viernes, desde las 11:00 horas, festejos en honor de Nuestra Señora de Fátima, celebración del Día de la Cruz y comidas típicas con actuaciones de grupos folclóricos y de baile durante todo el día. Y el sábado, desde las 12:00 horas, tornos de envite y dominó.

En el terreno deportivo, este sábado y domingo, de 09:00 a 21:00 horas, en las pistas de tenis del Pabellón de Deportes, continúa el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Y sábado y domingo, en la piscina Acidalio Lorenzo, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas, y de 09:00 a 12:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas, respectivamente, Campeonato Regional de Clubes, tanto de División de Honor como de 1ª División. El Club Deportivo Teneteide estará representado en este campeonato por el equipo femenino que compite en División de Honor y el masculino, que lo hace en 1ª División.

Exposiciones temporales

Llega al Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, concretamente a las Cañoneras del Establecimiento de Almeyda, esta exposición de pintura bajo el título de "Arte y Amistad", del pintor autodidacta José Mederos Rodríguez, coronel médico retirado que ha tenido una dilatada vida militar ejerciendo la medicina en distintas Unidades del Archipiélago.

Entre las despedidas, este viernes dicen adiós la muestra "Óleos de Alejandro Miranda" de la Sala de Exposiciones del Círculo de Amistad XII de Enero, y "Murmulla todo el teatro", de Daniel Jordán, que permanece hasta este día en la Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). Para el sábado será la retirada de "Martín Lutero y su mundo", del Real Casino de Tenerife, y "Grammar of Disappearance", una muestra que se exhibe en la Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales. Finalmente, el domingo se descuelga "Odio sobre lienzo", una exposición de Santiago Palenzuela en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

Por su parte, el circuito turístico de guagua y tren City View por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial posee un sistema de paradas libres permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito consta de 15 paradas para la guagua y 7 para el tren y ofrece audioguía en 14 idiomas, más dos canales específicos para niños en español e inglés. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, personas con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.

