Luis Leguina, director de Centros Comerciales de Grupo Número 1: "Tenemos que reinventarnos para generar el clima de confianza necesario en los clientes"

Las medidas sanitarias y de seguridad son claves para devolverle al consumidor la confianza y potencien la vuelta a los centros comerciales como espacios seguros. "Desde antes del confinamiento adoptamos las medidas

preventivas de limpieza e higiene recomendadas, desinfectando las zonas de mayor riesgo, como pasamanos de escaleras y rampas mecánicas, los interiores y botoneras de los ascensores y montacargas, los baños y las zonas de descanso". El distanciamiento social es una de las medidas clave que implica esta nueva realidad de relacionarnos, y para ello los centros comerciales deberán reordenar sus espacios. "En nuestros centros hemos organizado los accesos a los establecimientos permitidos y ayudado a que los clientes respeten la distancia de seguridad", aclara Leguina.

Luis Leguina manifiesta su preocupación por la situación de turismo cero que vive el Archipiélago Canario ya que, en gran parte, el comercio depende de éste. "En Canarias estamos muy preocupados por el grado de dependencia que tiene el sector del comercio con el turismo y los servicios, ya que, sin su restablecimiento, todo será más difícil y complicado para nuestro sector".

Otro de los aspectos que preocupa al consumidor es la experiencia de compra en un centro comercial tras el confinamiento. Según Leguina, "todas las barreras que se adopten en los comercios, modificarán nuestros hábitos de consumo. Tendremos que adaptarnos rápidamente a nuevas formas y usos, pero confío en que éstas no sean impedimento para poder seguir consumiendo. Me preocupa más que se pueda garantizar la estabilidad económica general y particular de las personas, para que el consumo se vea afectado lo menos posible".

Los centros comerciales tendrán que reinventarse para generar el clima de confianza necesario en los clientes. "El público será mucho más exigente y selectivo a la hora de elegir, y para ello será muy importante que los diferentes operadores y marcas establezcan nuevas estrategias de mercado para ser más competitivos que nunca".

Luis Leguina concluye con un guiño hacia la gestión por parte de partners y colaboradores de los Centros Comerciales de Grupo Número 1. "Con motivo de esta crisis, la mayoría nuestros partners y proveedores han demostrado estar a la altura de las circunstancias, manteniendo con ellos una estrecha relación que redunde siempre en un beneficio constante para ambas partes. Les agradezco a todos la colaboración y ayuda que nos han brindado. Seguiremos creciendo y aprendiendo día a día junto a ellos, y más aún en estas difíciles circunstancias".

Sobre Grupo Número 1

El Grupo Número 1 es un grupo de empresas cuya actividad está radicada fundamentalmente en las Islas Canarias. La empresa inicia su andadura en el año 1.978, cuando su fundador, Amid Achí, abre las primeras tiendas de venta de textil, con la marca Almacenes Número 1. La historia de éxito del Grupo Número 1 ha girado en torno a la figura de su fundador, cuyo emprendimiento ha convertido aquella pequeña tienda de moda en uno de los mayores grupos empresariales de Canarias. En 1980 se constituye la entidad Depósitos Almacenes Número Uno, S.A. Con los años, la empresa ha diversificado su actividad y ha evolucionado hasta convertirse en el mayor multi franquiciado de España.